Tospik kurtuldu
MARDİN Kızıltepe’de iki hafta önce yemek ararken kanalizasyona düşen 2 aylık sokak köpeği Tospik, vatandaşlar tarafından kurtarılarak belediyenin bakım merkezine alındı. Ancak burada Tospik’in ölümcül parvo virüsü (kanlı ishal) kaptığı anlaşıldı.
Hayvanseverler devreye girdi. Tospik uçakla İstanbul’a getirildi. Tospik’in masraflarını üstlenen Esra Gül şunları söyledi: “Küçük köpeğin uçak masraflarını karşıladık. Tedavi altına alındı, iyileşince sahiplendireceğiz. Yeni yuvasına kavuşacak”
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