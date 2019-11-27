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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
27.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

İğrenç olayı böyle anlattı: 'Yıllarca bu anları hiç unutamadım'

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İğrenç olayı böyle anlattı: 'Yıllarca bu anları hiç unutamadım'

Bolu'da kız torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Fettah G. (59), 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.İstismara uğrayan Z.T. yaşadıklarını ''Yıllarca bu anları hiç unutamadım. Korkumdan kimselere bir şey diyemedim. Dedem beni hep tehdit etti. Psikolojim her geçen gün bozuluyordu ve durumu aileme anlattım'' diyerek anlattı.

Bolu'da lise öğrencisi Z.T. (17), 13 yaşındayken dedesi Fettah G. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradığını ailesine anlattı. Z.T., kendisine alkol içirip, cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dedesiyle ilgili geçen yıl ailesiyle birlikte cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Şikayet sonrası Fettah G. tutuklanırken, hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sağlık için tehlikeli madde temin etme, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fettah G. hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ayrıca Z.T. ve ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Son duruşmada kendisini savunan Fettah G. suçlamaları reddetti. Fettah G., "Torunumun psikolojik sorunları vardı. Bu yüzden kendisine alkol vererek onu sakinleştirmeye çalıştım. Kesinlikle onunla ilişkiye girmedim, dudaklarından öpmedim. Tek amacım torunuma yardım etmekti" dedi.

'YILLARCA BU ANLARI HİÇ UNUTAMADIM'

İstismar olaylarının ardından psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Z.T. ise "Dedem beni hep kandırdı. Sürekli olarak içki içirtip benimle ilişkiye girdi. Ayrıca yıllarca bu anları hiç unutamadım. Korkumdan kimselere bir şey diyemedim. Dedem beni hep tehdit etti. Psikolojim her geçen gün bozuluyordu ve durumu aileme anlattım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, cinsel istismar olayını birden fazla kez gerçekleştirdiği kanaatine vardığı Fettah G. hakkında 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, küçük yaştaki çocuğa alkol içirme suçundan ise 7 ay olmak üzere toplam 33 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

 

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