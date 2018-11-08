Torunu 76 yaşında! Yaşını duyan şaşkına dönüyor
Bursa’da tüm evlerin kapılarını gezip vatandaşların sıkıntılarını soran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kapısını çaldığı kadının 118 yaşında olduğunu öğrenince kulaklarına inanamadı. Yaşlı kadının torununun da 76 yaşında olduğu öğrenildi.
Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa’yı hane hane gezerek "vatandaşların sıkıntısı var mı yok mu?" diye soruyor. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa İlçesi Kumkadı Köyü'nde bir eve giren Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve ASDEP personeli hatırını sordukları Fatma Bingöl’ün 118 yaşında olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı.
118 yaşındaki Bingöl’e selam verip bir sıkıntısı ve isteği olup olmadığını soran İl Müdürü Öneş, yaşlı kadınla uzun süre sohbet etti. Aile ve Sosyal Politikalar ekibi, 118 yaşında olmasına rağmen karşısındaki kişiyle oturup sohbet edebilen ve sağlıklı görünen yaşlı kadının elini öpüp duasını alarak yanından ayrıldı. Selanik’te 1900 yılında dünyaya gelen Fatma Bingöl, oturduğu evde torunun torunuyla birlikte yaşıyor. Yaşlı kadının torunu ise 76 yaşında.
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