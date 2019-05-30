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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu) (DHA)
30.05.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Torunu 4 yıl önce kazada öldü, takip etti, ateş açtı: 3 ölü

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Torunu 4 yıl önce kazada öldü, takip etti, ateş açtı: 3 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı Köyü'nde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı. Olayda Umut ile Eftal kardeşler ve amca Şaban Keleş hayatını kaybetti, baba Ramazan Keleş yaralandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çaykapı Köyü'nde 4 yıl önce Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Sefa Mergen ile Beytullah Gül (18) hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Sefa Mergen'in dedesi Sabri Mergen, kazadan yaralanan Umut Keleş'i sorumlu tuttu.

Köyde Sabri Mergen ile Keleş'in ailesi arasında husumet oluştu. Çiftçi Sabri Mergen saat 10.00 sıralarında araziye çalışmak için giden Ramazan Keleş, kardeşi Şaban Keleş ve Umut ile Eftal kardeşleri takip etti. Sabri Mergen bir süre sonra arazinin farklı noktalarında çalışan Keleş ailesinin fertlerine av tüfeği ile ateş açtı.

Açılan ateş sonrası Umut, Eftal, Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ramazan Keleş ise yaralandı. Sabri Mergen ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralı Ramazan Keleş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç cenaze ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan Sabri Mergen'in yakalanması için çalışma başlattı.

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