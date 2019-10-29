Torunları için başladı, ünü dünyaya yayıldı... Vitiligolu bebekler
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan 64 yaşındaki João Stanganelli Junior 38 sene önce vitiligo hastalığına yakalandı. Torun sahibi olan Junior, torunlarına hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için vitiligolu oyuncak bebekler yapmaya karar verdi. Junior’un tığ işiyle yaptığı örgü bebekler çok talep gördü. Vitiligolu bebeklerim ünü tüm Brezilya’ya yayıldı. Ülkede yaşayan vitiligo hastaları Junior’a ulaşarak bebek talep etti. Dünyada ilk kez böyle bir oyuncağın olduğunu söyleyen Junior amacının hem farkındalık yaratmak hem de insanları hastalıkla barıştırmak olduğunu söyledi.
Cildin rengini almasını sağlayan pigmentlerin yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan vitiligo hastalığına yakalanan 64 yaşındaki João Stanganelli Junior, 38 senedir bu hastalıkla yaşıyor. Emekli olduktan sonra vaktini torunlarına ayıran Junior, torunlarına bir anı bırakmak için harekete geçti. Torunlarının her fırsatta hastalığını sorduklarını söyleyen dede onların farkındalığını artırmak için vitiligolu oyuncak bebekler yapmaya karar verdi.
João Stanganelli Junior önce eşinden tığ işini öğrendi. Ardından vücudunun çeşitli yerlerinde vitiligo olan bebekler yapmaya başladı. Junior’ın bebekleri bir süre sonra önce yaşadığı Sao Paulo şehrinde ardından da tüm Brezilya’ya yayıldı. Ülkedeki vitiligo hastaları Junior’a ulaşarak bebek satın almak istedi. Özellikle vitiligosu olan çocukların ailelerin satın aldığı bebekler ülkede bir anlamda farkındalık yarattı.
Hürriyet’e konuşan João Stanganelli Junior, “38 senedir vitiligo hastasıyım. Torunlarımın bu hastalıkla barışmasını istedim. Benim dışımda etraflarında vitiligo hastası yoktu ve çok şaşırıyorlardı. Amacım farkındalık yaratmaktı. Bugüne hiçbir oyuncak bebekte vitiligo görmedim. Aklıma böyle bir şey geldi. Eşimden tığ işlemeyi öğrenmem biraz zaman aldı. İlk yaptığım bebeği torunlarım görünce çok şaşırdılar ve hoşlarına gitti. Elimle yaptığım için tamamlanması biraz zaman alıyor. Brezilya’dan çok talep var. Yetişmekte zorlanıyorum. Farklı ülkelerden de isteyenler oluyor ama kargo ücreti fazla olduğu için yollayamıyorum. Fiyatlar 130 liradan başlıyor. Boyutlarına göre fiyatları da değişiyor. Eminim Türkiye’de de vitiligo hastası çocuklar ve yetişkinler var. Bu projenin dünyaya yayılmasını çok istiyorum” dedi.
VİTİLİGO NEDİR?
Vitiligo, deride pigment kaybından kaynaklanan beyaz alanların görüldüğü, kesin sebebi bilinmeyen bir deri hastalığı. En sık yüz, dudak, el, kol, bacak ve genital alanlar olmak üzere vücudun herhangi bir kısmı etkilenebilir. Dünya nüfusunun yüzde 1’inde görülüyor. Erkek, kadın ve tüm ırkları eşit oranda etkiliyor.
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