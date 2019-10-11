Torun haklı vekalet sahte

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTorun haklı vekalet sahte
GeriGündem Torun haklı vekalet sahte
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Torun haklı vekalet sahte

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Torun haklı vekalet sahte

İşadamı Enver Paralı’nın milyonlarca liralık mirasının oğlu Ahmet Galip Paralı tarafından sahte vekâletname çıkarılarak ele geçirilmesi iddiasına ilişkin soruşturmada ilk aşama tamamlandı. Torunu Ömerhan Kuru’nun iddiasını araştıran savcılık, vekâletnamenin sahte olduğunu belirledi, dava açıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, mağdur işadamı Enver Paralı (78), 1 Ağustos 2013’te beyin kanaması sebebiyle özel bir hastanede tedavi altına alındı ve 12 Eylül 2013’e kadar yoğun bakımda tedavi gördü. Bu arada hastaneden ayrılması mümkün olmamasına rağmen, Sirkeci’deki notere gidip kendisi talep etmiş gibi, 28 Ağustos 2013 tarihli vekâletname düzenlendi. Vekaletname ile Paralı’nın değeri milyonlarca lira ile ifade eden menkul ve gayrimenkullerinin satışı ve devri, oğlu Ahmet Galip Paralı’nın (36) kontrolündeki başka şirketlere yapıldı.

‘BABAM BENİ ARAMADI’

Durumu fark eden torunu Ömerhan Kuru (31) da savcılığa giderek dayısı Galip Paralı ve annesinin de aralarında bulunduğu kişilerden ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı. Önce hastane kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemede vekaletname tarihi olan 28 Ağustos’tan önce Enver Paralı’nın durumunun ağırlaştığı, ağızdan beslenmesinin durduğu, damar yolundan beslendiği, 1 Ağustos 2013’ten 12 Eylül 2013’e kadar hastaneyi hiç terk etmeden ‘aralıksız’ yatakta tedavi gördüğü belirlendi. İfadesi alınan Galip Paralı “11’inci Noter’deki vekaletnamenin düzenlenmesinde ben orada yoktum. Babam o gün beni aramadı. Bana vekalet vereceğini söylemedi. Babam hastaneden ne şekilde çıktı veya ayrıldı, bu vekaleti noterlikte nasıl verdi veya noterlik vekaleti nasıl düzenledi, bilemiyorum” dedi.

Torun haklı vekalet sahte

Bilirkişi, vekaletnamedeki imzanın mağdur Enver Paralı’nın imzaları model alınmak suretiyle taklit yoluyla sahte olarak atıldığına ve üretildiğine dair rapor verdi. Savcının iddianamedeki değerlendirmesine göre, Paralı’nın hastanede yatakta tedavi gördüğü süreçte oğlu Ahmet Galip Paralı’nın plan ve talimatı doğrultusunda şüpheliler (muhasebeci) Pınar Uygur ve (noter) Serpil Yıldırım iştirâk halinde ve irade birliği içinde sahte vekâletname ve imza sirküleri hazırladılar. Bu belgeler ile Ahmet Galip Paralı’ya babasının malvarlığı üzerinde ‘her türlü işlemi’ yapma yetkisi verdiler. Sonra da mağdur Enver Paralı’nın zararına olacak şekilde tüm malvarlığı üzerine haksız tasarruflarda bulundular. Milyonlarca lira değerindeki mülklerin satış ve devrini yaptılar. Hesaplardaki para ve hisseleri transfer ettiler. Çelişkili beyanlarla suçtan kurtulmaya çalıştılar. Enver Paralı’nın sağlık durumu ne notere gitmeye ne de kendisine getirilen 9 sayfalık kapsamlı bir sözleşmeyi okuyup imzalamaya müsait değildi. Süreç başından itibaren Ahmet Galip Paralı tarafından sevk ve idare edildi.

DEVİRLERE EL KONULDU

Savcılık, bu vekaletname ile Galip Paralı’ya devredilen 34 taşınmaza, Nesrin Paralı ve Gonca Kuru’ya devredilen 69 taşınmaza ve çeşitli şirketlerin devredilen hisse senetlerine el koydu. Savcılık Galip Paralı ve diğer zanlılar hakkında iki ayrı ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şanlıurfa ve Mardin'den acı haberler: 4 şehit, 70 yaralı
Bakanlık İngilizce ve Türkçe duyurdu! Çok önemli paylaşım
Soruşturma haberleri peş peşe geldi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok önemli DEAŞ açıklaması