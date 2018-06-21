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    Torpil kavgası: Pompalıyla dehşet saçtı

    Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK/KONYA(DHA)
    21.06.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

    KONYA'da, Irak Türkmeni komşularının çocuklarının patlattığı torpile sinirlenen Mehmet K. (19), pompalı tüfekle eve ateş açtı. Açılan ateş sonucu evde bulunan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli ise yakalandı.

    Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup Mahallesi Mahmut Dede Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Irak Türkmeni komşularının çocuklarının torpil patlatmasına sinirlenen Mehmet K., komşularıyla tartıştı.

    Torpil kavgası: Pompalıyla dehşet saçtı

    Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Mehmet K., pompalı tüfeğini alarak komşularının evine ateş açtı. Açılan ateşte vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla 9 kişi yaralandı.

    Torpil kavgası: Pompalıyla dehşet saçtı

    Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet K., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

    Torpil kavgası: Pompalıyla dehşet saçtı

    Polis olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: kavga , konya , son dakika , haberler
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