Tornacı, füzeci, kağıt toplayıcı DEAŞ'tan tutuklandı

Polis Muhammet Ali’yi Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi'nde kâğıt toplarken yakaladı. Muhammet Ali emniyetteki ifadesinde, El Bab’ı terör örgütü DEAŞ ele geçirdikten sonra bütün halkı dizip hangi mesleği yaptıklarını sorduğunu, kendisinin de tornacı olduğunu söylediğini belirterek, "Bana füze başlığı yapıp yapamayacağımı sordular. Ben de cevap vermeyince kafama silah dayadılar. Havaya 6-7 el ateş ettiler. Beni ölümle tehdit ettikleri için kabul edip onlara füze başlığı yapmaya başladım. Onların dediklerini kabul etmeyenleri sıraya dizip kurşunladılar" dedi. Muhammet Ali 1.5 yıl boyunca 50-60 füze başlığı yaptığını, bunların da Irak, ABD ve Suriye rejimine karşı kullanıldığını belirterek şöyle devam etti: "Bir süre sonra DEAŞ namaz kılmayanı, sakal uzatmayanı, dar pantolon giyeni kâfir diye öldürmeye başladı. Ben de namaz kılmıyordum, bunu da öğrendiler. Beni bu nedenle öldüreceklerdi. Ben de El Bab'ı Türkiye almadan kısa bir süre önce kaçak yollardan Kilis'e, oradan da Adana'ya geldim. Burada atık kâğıt toplayarak geçimimi sağlıyorum."



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olma’ suçlamasıyla tutuklandı.



