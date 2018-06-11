Törene katılanlar cami avlusuna sığmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: “Malumunuz enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı ki enerji sektörü gibi uluslararası oyuncuların çok olduğu bir sektörde yerli bir grup olarak önemli yatırımlarla Türk enerji camiasına öncülük etti. Tekrardan camiamızın derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum.”



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: “Kendisiyle tanışmışlığım 2007 yılında oldu. O zamanlar İstanbul il başkanıydım. Birçok ziyaretler yapınca kendisini de ziyarete gittim. Hem tecrübesi, deneyimi, futbol dünyasında, siyasette, iş dünyasında... Birkaç saat çok ciddi nasihatler de aldım. Siyaseten bir kere öncelikle sabırlı olmayı öğreneceksin demişti. Biz de çok sabırlı olmayı öğrendik. Türkiye için çok önemli bir kayıptır. Allah rahmet etsin.”



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Erdoğan Bey sadece bir iş insanı değildi. Türkiye’nin akil adamıydı. Türkiye önemli bir duayenini de kaybetti. Bugün baktığınızda sadece iş dünyası değil, sanat ve eğitim dünyası da üzgün. Çünkü hepsinin hayatına dokundu. Tüm ailesine sabırlar diliyorum.”



Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş: “Rahmetli Erdoğan Demirören’le 50 yılı aşkın bir dostluğumuz var. Beyoğlu’nda birlikte olduğumuz bir yakın bir dostumuzdu. Bizim Beyoğlu’nda işletmemizin de mal sahibi olması sebebiyle çok yakın ilişkilerimiz oldu. Kendisi gerçekten iş dünyamızda önemli duayen isimlerden. Sektöründe başarılı olmuş değerli bir işadamı. Başımız sağ olsun, yeri doldurulamayacak insanlardan biri. Allah sevenlerini cennette buluştursun.”



Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler: “Erdoğan Demirören Beyefendi çok yakın bir aile dostumdu. Sanayici bir işadamı olarak önder bir kişiliği vardı. Eğitim başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerinde büyük katkıları oldu. Okul öncesi eğitimde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda okul öncesi eğitim kurumu kazandırdı. Çok değerli ve önemli bir insandı. Allah’tan rahmet diliyorum. Eşi ve çocukları da onun misyonunu taşıyor.”



Demirören Holding Ankara Temsilcisi Hakkı Kaya: “Türkiye’yi çok seven bir insandı. Hepimiz için en zor zamanlarda ümit aşılayan bir insandı. Çalışmayı çok seviyordu. Günde 18 saat çalışıyordu. Gece saat 1’de, sabah 6’larda konuştuğumuz çok olmuştur. Bu ülkeye tutkun bir insandı, Türkiye sevdalısıydı. Evet, yanında çalışan, ekmek yedirdiği pek çok arkadaşı, dostu olmuştur. Ama Türkiye’de bu kadar çok dost biriktirebilen, yardımcı, bu kadar çok hayırsever insanlar bu ülkeyi bir yerlere getirmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye eğer bir takım badireleri atlatmışsa bu özel sektör dinamiklerinin çok büyük katkısı vardır. Onlardan biri de Erdoğan Demirören’di. Ailesini çok severdi. Özel bir ilgisi vardır, torunları, çocukları onun için çok özeldi. Mutlaka vakit ayırırdı. Onlarla mutlak gün içerisinde, Ankara’da birlikte olduğumuz zamanlarda arardı, sorardı. ‘Erdoğan Baba’ diye hitap ederdik, hepimize babalık yaptı. Çok saygın bir insandı. İş aleminde herkes tarafından ayakta karşılanan bir insandı.”



‘HAYAT BASTONUMU KAYBETTİM’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar: “Ben meslekte 40’ıncı yılımı dolduruyorum. 35 yılı ekonomi gazeteciliğinde geçti. Erdoğan Demirören’i daha yakın tanıyan insanlarla da beraber oldum. Onlardan biri Turgut Özal’ın da terzisi olarak bilinen Yusuf Kenan... Aile gibiler ve ilk tepkisi ‘Ben hayat bastonumu kaybettim’ oldu. Kitabı vardı bende, geçmişte kurulan dostlukları yaş biraz daha ilerleyince insan kendine hayat bastonu olarak tanımlıyor. Erdoğan Demirören son dönemlerde önce Milliyet ve Vatan’ı arkasından tüm Doğan Grubu’nu satın alarak medyada lider duruma gelen bir iş insanı oldu.”



Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ: “Erdoğan amca, çocukluğumuzdan beri tanıdığım babamın arkadaşı. Çocuklarıyla beraber büyüdük. Şimdi bizim çocuklarımız birlikte büyüyor. Çok önemli bir işadamıydı. Türkiye bir değerini yitirdi. Şimdi çocukları onun kaldığı yerden devam edecek. Çok üzgünüz, hepimizin başı sağolsun.”



Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı: “Ben 49 yaşındayım. Bildim bileli hem Sabancı hem Demirören hem Doğan Ailesi hep beraber büyüdük. Biz aynı dokunun insanlarıyız. Önemli olan iz bırakmak. Erdoğan amca da iz bırakanlardan biriydi. Sarılmayı seven bir insandı. En azından bana öyleydi. Rahmetli cesur bir işadamıydı. Deniyordu, çoğunu da başardı. Allah rahmet eylesin.”