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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
19.06.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Törene böyle geldiler herkes bakakaldı

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MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teklik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine öğrenciler kendilerinin yaptığı model uçakla geldi.

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  • Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler
  • Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler
  • Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler
  • Mezuniyete yaptıkları model uçakla geldiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Okulda düzenlenen mezuniyet törenine MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Başkan Vekili Orhan Kahveci, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Güral Savaştürk ve Halit Altun, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, çok sayıda sanayici, öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, kendi geliştirdikleri model uçakla tören alanına girmesi de büyük ilgi çekti.

Mezuniyet töreninde konuşan MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Gürbüz, 8 yıl önce kurulan okulun her zaman kendini geliştiren bir eğitim politikası izlediğini belirterek, "Bugün 117 öğrencimizi daha mezun etmenin gururunu yaşıyoruz.
Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim sistemi ile her zaman diğerlerinden bir adım önde yoluna emin adımlarla devam etmiştir"dedi.

UÇAĞI 6 AYDA YAPTILAR

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinde okul açılmasına öncülük ettiğini belirten MTOSB Başkanı Tekli ise, öğrencilerin törene geldiği model uçağı kendilerinin 6 ayda yaptığını söyledi.

Tekli, "Bu sene başında okulumuzun öğrenci Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Işık ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız toplantıda, uçak yapalım fikri ile çıktığımız yolda çocuklarımız 6 ay içinde uçağı yürütür hale getirdi. Bu uçağın her kaynağında çocuklarımızın emeği var. Biz burada şunu ispat ettik, istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki isteyelim ve gençlerimize fırsat verelim.

Ben gönüllülük esası ile bu okulda okuyan, ülkenin geleceğine doğru yola çıkan gençlerimizin bizleri, okulumuzu gittikleri her yerde en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım sonsuzdur.

Ben huzurlarınızda mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, çıktıkları yolda başarılar diliyorum" diye konuştu. Mezuniyet töreni daha sonra kep atma töreni ve verilen yemek ile son buldu. Bu arada model uçağın uçuşu için önümüzdeki aylarda gerekli başvuruların yapılacağı belirtildi.

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