Törende Nobel tepkisi: Kimse ses çıkarmadı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde özetle şunları kaydetti:

BİNLERCE YILIN İNTİKAMI

“Kültür ve sanat, tıpkı toprak ve bayrak gibi bağımsızlığın alameti farikalarından biridir. Kendine ait kültür ve sanat üretimi, birikimi, politikası olmayan toplumlar, bu bakımdan güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkûmdur. Lafa gelince kültürel bakımdan çeşitlilik içinde birliği savunanların, kendilerininki dışında tüm renklerin yok edilişine seyirci kaldığını görüyoruz. Bağdat, Şam, Halep gibi coğrafyamızın kadim medeniyet merkezleri yerle bir edilirken Paris’te, Londra’da, Roma’da, Berlin’de oturanlar ses çıkarmıyordu... Bu coğrafyada yaşamış tüm medeniyetlerin ortak özelliği, Batı’ya karşı üstünlük sağlamış olmalarıdır. Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissiyle girişilen bir saldırıyla karşı karşıyayız.

Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı. Acaba aynı sessiz tasdik, mesela 100 bin İngiliz’i, Alman’ı, Fransız’ı, İtalyan’ı, Norveçli’yi katleden birini öven kişiye Nobel verilse yine tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum.

ŞAHLANIŞIN EŞİĞİNDEYİZ

Bu gerçekler bize, kültür sanatta dünya çapında söz sahibi olmadan, hayat hakkımızı bile savunabilmemizin mümkün olmadığını gösteriyor. İnşallah bu doğrultuda yeni bir şahlanışın eşiğindeyiz. Yeni yönetim sistemimiz içinde yer alan Kültür Sanat Politikaları Kurulumuz, inşa ettiğimiz kütüphaneler ve opera binaları, destek verdiğimiz projeler bunun işaretleridir. Önümüzdeki yılları, eğitim, öğretim ve kültürdeki eksiklerimizi tamamlama dönemi olarak ilan ettik.”

GÖNÜLLERDE TAHT KURDULAR

Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, edebiyat alanında rahmetli Nuri Pakdil’e, müzikte MFÖ grubuna, sinemada Mesut Uçakan’a, resimde Devrim Erbil’e, geleneksel sanatlarda Fuat Başar’a, mimarlıkta Doğan Kuban’a, sosyal bilimlerde Ahmet Yaşar Ocak’a verildi. Vefa ödülü ise trafik kazasında hayatını kaybeden Haluk Dursun’a verildi. Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Mazhar- Fuat- Özkan üçlüsünün 1970’li yıllardan beri milletin ortak hislerine tercüman olmayı başardığını ve Türkiye’nin bütün renklerini bir paydada buluşturabilen eserleri ile gönüllerde taht kurduğunu anlatan Erdoğan, “Türk pop müziğinde kültürel kimliğimizi 40 yılı aşkın süredir başarıyla temsil ediyorlar” diye konuştu.