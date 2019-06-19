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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.06.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Tören öncesinde büyük şok! Dev sahne yıkıldı...

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Karabük’te akşam saatlerinde düzenlenecek olan mezuniyet töreninde gerçekleştirilecek olan konser için kurulan sahne şiddetli rüzgar sebebiyle yıkıldı. Platformun kurulmasında görevli öğrenciler ve personellerden iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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  • Karabük’te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesi yıkıldı: 2 yaralı
  • Karabük’te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesi yıkıldı: 2 yaralı
  • Karabük’te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesi yıkıldı: 2 yaralı
  • Karabük’te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesi yıkıldı: 2 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre Karabük Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sonu mezuniyet töreni hazırlıkları sırasında şiddetli rüzgar çıktı. Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumunda devam eden hazırlıklar sırasında yağmurla birlikte çıkan fırtınada konser için kurulan sahnede önce led ekranlar ardından da sahne yıkıldı. Bu sırada platformun kurulmasında görevli üniversite öğrencileri ve personeller arasından iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, polis 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen iki yaralı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konser için kurulan sahnedeki eşyaların tamamına yakını ise zarar gördü. Konser iptal edildi. Mezuniyet töreni ise saat 18.00 itibariyle gerçekleştirilecek.

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