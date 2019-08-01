Töre cinayetinde DEAŞ izi
Ankara'da 2013 yılında cesedi toprağa gömülü bulunan, kimliği belirlenemediği için de kimsesizler mezarlığına defnedilen 25 yaşındaki Halime Akça’nın, abisi Abdulşükür tarafından öldürülüp toprağa gömüldüğü, Abdulşükür’ün cinayetin ardından Suriye’ye geçerek DEAŞ saflarına katıldığı ortaya çıktı. Abdulşükür’ün kız kardeşinin cinayetinin ortaya çıkmaması için aile bireylerini tehdit ettiği, cinayeti tüm aile bireylerin bilmesine rağmen kimsenin konuşamadığı öğrenildi.
GİZLİ TANIK KONUŞTU
Elmadağ İlçesi, Taburlar Köyü’nde 5 Ocak 2013 tarihinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Otopside kadının 8 yerinde bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. Kimliği belirlenemeyen kadın, otopsinin ardından DNA örnekleri alınarak kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cinayetten 7 yıl sonra ‘vicdan azabına dayanamıyorum’ diyerek ortaya çıkan ‘Elma’ kod adlı gizli tanığın, “Halime Akça, 2012 yılında aile meclisinin verdiği karar doğrultusunda ağabeyleri Abdulşükür ve Abdulmelik ile halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça tarafından bıçaklanarak öldürdü” ifadesiyle soruşturmanın seyri değişti. İfadenin ardından baba Abdulrezzak, ağabey Abdulmelik ve hala oğulları Burhan ve Kasım Akça gözaltına alındı. Diğer ağabey Abdulşükür ise kayıplara karıştı. Aile bireyleri hakkında, “Yakın akrabayı töre saikiyle (nedeniyle), tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmeden” dava açıldı.
‘HALLETTİM O İŞİ’
Halime Akça’nın babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdulmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça’nın tutuklu olarak yargılandığı dava dosyasına cinayetin tüm detaylarını ortaya çıkaran bilgiler girdi.
Buna göre cinayetten sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Abdulşükür Akça’nın, Hatay’dan motosikletle Ankara’ya geldiği, evi terk ederek ailesinin rızası dışında bir erkekle yaşamaya başlayan kardeşi Halime’yi motosikletinin arkasına alarak ormanlık alana götürdüğü belirlendi. Abdulşükür Akça’nın kız kardeşini burada bıçaklayarak öldürdüğü, ardından gömdüğü ifade edildi. Cinayetten sonra yine motosikletiyle Hatay’a dönen Abdulşükür Akça’nın, ailesinin “Halime nerede?” sorusu üzerine “Hallettim o işi” diye cevap verdiği öğrenildi.
Abdulşükür’ün cinayetten bir yıl sonra Suriye’ye geçerek DEAŞ saflarına katıldığı, çatışmalar sırasında yaralanarak Türkiye’ye geldiği ve bacağına protez takıldığı ortaya çıktı. Adana Ağır Ceza Mahkemesi’nde DEAŞ terör örgütü üyeliğinde hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Abdulşükür’ün, halen Suriye’de olduğu belirlendi.
Abdulşükür’ün kız kardeşinin cinayetinin ortaya çıkmaması için aile bireylerini tehdit ettiği, cinayeti tüm aile bireylerin bilmesine rağmen kimsenin konuşamadığı öğrenildi. DEAŞ’tan aranan Abdulşükür hakkında, 7 yıl sonra ortaya çıkan kız kardeşinin cinayeti nedeniyle de “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkartıldı.
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