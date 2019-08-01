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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Töre cinayetinde DEAŞ izi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Töre cinayetinde DEAŞ izi

Ankara'da 2013 yılında cesedi toprağa gömülü bulunan, kimliği belirlenemediği için de kimsesizler mezarlığına defnedilen 25 yaşındaki Halime Akça’nın, abisi Abdulşükür tarafından öldürülüp toprağa gömüldüğü, Abdulşükür’ün cinayetin ardından Suriye’ye geçerek DEAŞ saflarına katıldığı ortaya çıktı. Abdulşükür’ün kız kardeşinin cinayetinin ortaya çıkmaması için aile bireylerini tehdit ettiği, cinayeti tüm aile bireylerin bilmesine rağmen kimsenin konuşamadığı öğrenildi.

GİZLİ TANIK KONUŞTU

Elmadağ İlçesi, Taburlar Köyü’nde 5 Ocak 2013 tarihinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Otopside kadının 8 yerinde bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. Kimliği belirlenemeyen kadın, otopsinin ardından DNA örnekleri alınarak kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cinayetten 7 yıl sonra ‘vicdan azabına dayanamıyorum’ diyerek ortaya çıkan ‘Elma’ kod adlı gizli tanığın, “Halime Akça, 2012 yılında aile meclisinin verdiği karar doğrultusunda ağabeyleri Abdulşükür ve Abdulmelik ile halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça tarafından bıçaklanarak öldürdü” ifadesiyle soruşturmanın seyri değişti. İfadenin ardından baba Abdulrezzak, ağabey Abdulmelik ve hala oğulları Burhan ve Kasım Akça gözaltına alındı. Diğer ağabey Abdulşükür ise kayıplara karıştı. Aile bireyleri hakkında, “Yakın akrabayı töre saikiyle (nedeniyle), tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmeden” dava açıldı.

‘HALLETTİM O İŞİ’

Halime Akça’nın babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdulmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça’nın tutuklu olarak yargılandığı dava dosyasına cinayetin tüm detaylarını ortaya çıkaran bilgiler girdi.

Buna göre cinayetten sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Abdulşükür Akça’nın, Hatay’dan motosikletle Ankara’ya geldiği, evi terk ederek ailesinin rızası dışında bir erkekle yaşamaya başlayan kardeşi Halime’yi motosikletinin arkasına alarak ormanlık alana götürdüğü belirlendi. Abdulşükür Akça’nın kız kardeşini burada bıçaklayarak öldürdüğü, ardından gömdüğü ifade edildi. Cinayetten sonra yine motosikletiyle Hatay’a dönen Abdulşükür Akça’nın, ailesinin “Halime nerede?” sorusu üzerine “Hallettim o işi” diye cevap verdiği öğrenildi.

Abdulşükür’ün cinayetten bir yıl sonra Suriye’ye geçerek DEAŞ saflarına katıldığı, çatışmalar sırasında yaralanarak Türkiye’ye geldiği ve bacağına protez takıldığı ortaya çıktı. Adana Ağır Ceza Mahkemesi’nde DEAŞ terör örgütü üyeliğinde hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Abdulşükür’ün, halen Suriye’de olduğu belirlendi.

Abdulşükür’ün kız kardeşinin cinayetinin ortaya çıkmaması için aile bireylerini tehdit ettiği, cinayeti tüm aile bireylerin bilmesine rağmen kimsenin konuşamadığı öğrenildi. DEAŞ’tan aranan Abdulşükür hakkında, 7 yıl sonra ortaya çıkan kız kardeşinin cinayeti nedeniyle de “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkartıldı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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