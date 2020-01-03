Torbalı katili ölmek istedi

Yıldız nezarethanede, ayağındaki alçının bağlarıyla kendini asmaya çalıştı. Polislerin müdahalesiyle intihar girişimi engellendi. Yıldız polise verdiği ifadesinde de suçunu itiraf etti: “Diyarbakır’dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra da Gaziemir’e geçtim. Buradan da Torbalı’daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum” dedi. Enver Yıldız’ın sorgu sırasında, “Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim” diyerek sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Öte yandan, yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. İZMİR’in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal’i tabancayla vurarak öldüren ve paralarını gasp eden, polisle girdiği çatışmada da bir polisi başından vurarak ağır yaralayan Enver Yıldız gözaltında intihar girişiminde bulundu. Yıldız nezarethanede, ayağındaki alçının bağlarıyla kendini asmaya çalıştı. Polislerin müdahalesiyle intihar girişimi engellendi. Yıldız polise verdiği ifadesinde de suçunu itiraf etti: “Diyarbakır’dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra da Gaziemir’e geçtim. Buradan da Torbalı’daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum” dedi. Enver Yıldız’ın sorgu sırasında, “Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim” diyerek sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Öte yandan, yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.