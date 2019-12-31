Torbalı cinayeti sanığının 17 suçtan sabıkası çıktı! Yakalandı...

İzmİr Torbalı’yı sarsan cinayetlerin ilki önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Soruşturmada elde edilen ilk bilgilere göre, 6 yıldır ilçenin sağlık müdürü olan Fuat Mehmet Park evinin önünde şüpheli Enver Yıldız tarafından durduruldu. Şüpheli silah zoruyla Park’tan para istedi. Çıkan tartışmanın ardından şüpheli, Park’ı vurarak kaçtı. Park hayatını kaybetti. Şüpheli Yıldız yaklaşık bir saat sonra 1 kilometre ötedeki bir sokakta ortaya çıktı. Bu kez de doktor Harun Gülcemal’in önünü kesti ve silah zoruyla evine götürdü. Burada da doktorun eşi Hatice Gülcemal’i vurarak öldürdü. Ardından kaçıp bir otele saklandı. Kendi kimliği ile saat 00.55’te otele kayıt yaptıran Yıldız’dan 15 dakika sonra da polisler geldi. Polislerle burada çatışmaya giren Yıldız bir polisi kafasından vurarak kaçtı. Jandarma ve polis harekât timlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şüpheli Yıldız dün öğlen saatlerinde bir evde kıstırıldı. Teslim olmayan şüpheli tekrar polislerle çatıştı. Bu kez göğsünden vurularak yakalandı.

VURULAN POLİSİN DURUMU AĞIR

17 suçtan sabıkalı olduğu ve cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlenen şüpheli Yıldız, Torbalı’daki özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alındı, ancak hastanede muhafazalı muayene odası olmadığından, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yıldız’ın sağlık durumunun iyi, vurulan polisin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Şüpheliye yardım ettiği belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı. Yıldız’ın, Diyarbakır’da yaşadığı ve 4 gün önce gezmek için İzmir’deki arkadaşlarında kaldığı öğrenildi.

İfadesi alınan Dr. Gülcemal, çocuğunu karşılamak üzere aracına bindiği sırada Yıldız’ın otomobilin yanına gelerek kendisinden para istediğini söyledi. “Üzerimde para yok” diyen Dr. Gülcemal, bunun üzerine cinayet şüphelisi Yıldız’ın “O zaman eve gidip alalım” cevabını verdiğini belirtti. Evde eşi ve yatalak olan annesinin bulunduğunu söyleyen Gülcemal, şüphelinin tabancayı annesine doğrultup “Vururum bak” diye tehdit ettiğini, tetiğe bastığını ancak tabancanın ateşlemediğini söyledi. Eşi Hatice Gülcemal’in silahı kurusıkı zannederek hamle yapmasının ardından şüphelinin bir kez daha tetiğe bastığını ve eşinin vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine silah zoruyla ATM’ye gittiklerini ve şüpheliye çektiği parayı verdiğini anlattı.

SALDIRIYI KINIYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım” dedi. Çifte cinayeti kınayan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Failin yakalanması bir nebzede olsa içimizi rahatlatmış olup, üzüntümüz ve acımız derindir” diye konuştu.