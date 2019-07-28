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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.07.2019 - 18:00, Son Güncelleme:

Torbalı Belediye Başkanı oğlunu görevden aldı

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Torbalı Belediye Başkanı oğlunu görevden aldı

İzmir'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'de genel müdür yardımcısı olarak atayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, tepkiler üzerine geri adım attı.

Yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıklayan Uygur, şunları söyledi:

"Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için emek sarf etmektedir."

Uygur, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yaşanılan bu yanlış anlaşılmadan dolayı başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve partimizin farklı kademelerinde görev alan kişileri basın yoluyla linç etme girişiminde bulundular. Öncelikle yaşanan olayla ilgili herkesten özür dilerim. Benim ve yönettiğimiz belediye üzerinden zor durumda bıraktığım, kişilerin daha fazla linç edilmesine müsaade edemeyeceğim. Eğer ortadaki yanlış, oğlumun ücretli görev almasıysa görevine bugün itibari ile son veriyorum"

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