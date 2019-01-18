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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
18.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Torbalar bezden fileler kenevirden

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Torbalar bezden fileler kenevirden

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasında promosyon amacıyla vatandaşa dağıtacağını açıkladığı bez torba ve kenevirden yapılacak fileler belli oldu.

Üzerinde parti amblemi ve renklerinin olmayacağı bez torbaların maliyeti 4 TL. Kenevirden üretilecek ip fileleri ise cezaevlerindeki mahkûmlar ile halk eğitim merkezlerindeki kadınlar örecek ve her biri yaklaşık 10 liraya mal olacak. Torba ve fileler AK Parti bütçesinden karşılanacak. MHP de seçim kampanyasında aynı şekilde bez torba ve file dağıtacak. “KorumAK ve YaşatmAK için Sıfır Atık” yazısının yer aldığı torbalarda parti amblemi ya da parti renkleri yer almıyor. Sloganların son heceleri büyük yazılarak AK Parti mesajı veriliyor. İlk etapta dağıtılacak bir milyon bez torba Ankaralı bir firmaya yaptırılacak. Torbaların partiye maliyeti 4 milyon lira olacak. 

Torbalar bezden fileler kenevirden

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