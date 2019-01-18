Torbalar bezden fileler kenevirden
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasında promosyon amacıyla vatandaşa dağıtacağını açıkladığı bez torba ve kenevirden yapılacak fileler belli oldu.
Üzerinde parti amblemi ve renklerinin olmayacağı bez torbaların maliyeti 4 TL. Kenevirden üretilecek ip fileleri ise cezaevlerindeki mahkûmlar ile halk eğitim merkezlerindeki kadınlar örecek ve her biri yaklaşık 10 liraya mal olacak. Torba ve fileler AK Parti bütçesinden karşılanacak. MHP de seçim kampanyasında aynı şekilde bez torba ve file dağıtacak. “KorumAK ve YaşatmAK için Sıfır Atık” yazısının yer aldığı torbalarda parti amblemi ya da parti renkleri yer almıyor. Sloganların son heceleri büyük yazılarak AK Parti mesajı veriliyor. İlk etapta dağıtılacak bir milyon bez torba Ankaralı bir firmaya yaptırılacak. Torbaların partiye maliyeti 4 milyon lira olacak.
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