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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Torbacılara uyuşturucu temin ediyorlardı! 15 kişilik çete yakalandı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

İstanbul’da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden 15 kişilik çete operasyonla yakalandı. Lüks rezidanslarda kalan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu ticareti yapan bir çeteyi takibe alan Jandarma ekipleri, şüphelilerin Doğu ülkelerinden elde ettikleri uyuşturucu maddeleri “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına ulaştırdıklarını belirledi. Yaklaşık iki ay süren fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin Silivri, Bahçelievler, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri çalışmalarında organize bir şekilde çalışan 15 kişinin kimliğini belirledi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks rezidanslar ve eski binalarda ikamet ettikleri tespit edildi. 

Helikopter destekli operasyon 

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, helikopter desteği ile belirlenen 14 adrese nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda suç örgütü lideri G.Y. başta olmak üzere kimliği tespit edilen 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ‘eroin ve skunk’ maddelerinin de aralarında bulunduğu yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 12’si tutuklanırken üçü şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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