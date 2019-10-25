Torbacılara uyuşturucu temin ediyorlardı! 15 kişilik çete yakalandı
İstanbul’da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden 15 kişilik çete operasyonla yakalandı. Lüks rezidanslarda kalan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul’da uyuşturucu ticareti yapan bir çeteyi takibe alan Jandarma ekipleri, şüphelilerin Doğu ülkelerinden elde ettikleri uyuşturucu maddeleri “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına ulaştırdıklarını belirledi. Yaklaşık iki ay süren fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin Silivri, Bahçelievler, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri çalışmalarında organize bir şekilde çalışan 15 kişinin kimliğini belirledi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks rezidanslar ve eski binalarda ikamet ettikleri tespit edildi.
Helikopter destekli operasyon
Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, helikopter desteği ile belirlenen 14 adrese nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda suç örgütü lideri G.Y. başta olmak üzere kimliği tespit edilen 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ‘eroin ve skunk’ maddelerinin de aralarında bulunduğu yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 12’si tutuklanırken üçü şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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