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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
15.01.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

‘Torbacı Nene’nin cezası belli oldu

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‘Torbacı Nene’nin cezası belli oldu

‘Torbacı Nene’ lakaplı 58 yaşındaki Melike Kaplanoğlu, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme kararıyla birlikte 5 aydır tutuklu bulunan Kaplanoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

Beyoğlu’nda geçtiğimiz Ağustos ayında 800 narkotik polisinin katıldığı operasyonuyla yakalanan ‘Torbacı Nene’ lakaplı 58 yaşındaki Melike Kaplanoğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Melike Kaplanoğlu ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalanan Melike Kaplanoğlu’nun üzerinde satışa hazır 25 parça halinde toplam ağırlığı 22 gram uyuşturucu, 5 adet yeşil reçeteye tabi hap ile uyuşturucu satışından elde edilen 205 lira para ve hint keneviri bitki parçaları ele geçirildiği anlatıldı. Savcı, mütalaasında Torbacı Nene’ lakaplı Kaplanoğlu’nun uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

“UYUŞTURUCUYU KULLANMAK İÇİN ALDIM, SATMAM”

Son savunması sorulan tutuklu sanık Melike Kaplanoğlu, uyuşturucu ticareti yapmadığını kaydederek beraatini istedi. 5 yıldan beri esrar kullandığını anlatan Kaplanoğlu, “Yakalanan uyuşturucu maddeleri Tarlabaşı’nda sokak satıcılarından kullanmak için 200 lira karşılığı satın aldım. Uyuşturucu satmam. Sadece kullanırım. Beraatıma karar verilsin” dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS VE 16 BİN 600 LİRA PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Melike Kaplanoğlu’nu uyuşturucu madde ticareti yapmaktan önce 10 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra ‘Torbacı Nene’nin cezasında iyi hal indirime giderek verilen cezayı 8 yıl 4 ay hapis ve 833 gün adli para cezasına düşürdü.

Mahkeme 833 gün adli para cezası karşılığı Melike Kaplanoğlu’nun günlüğü 20 liradan 16 bin 600 lira adli para cezasına ödemesine mahkum etti.

Mahkeme heyeti kararla birlikte sanık Kaplanoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

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