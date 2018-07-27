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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM/ANKARA
27.07.2018 - 01:26, Son Güncelleme:

Torba yasa geçti: Sağlıktan bahis oyunlarına yeni düzenlemeler

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Torba yasa geçti: Sağlıktan bahis oyunlarına yeni düzenlemeler

Özellikle sağlık alanında yeni düzenlemeleri öngören torba teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa, sağlık turizminden sağlık çalışanlarına pay verilmesinden hekim emeklilerinin aylıklarında 1500-2 bin lira artış yapılmasına, sağlık personeline yılda 60 gün yıpranma payı verilmesine, bahis oyunlarında ikramiye oranının yüzde 59’dan 83’e çıkarılmasına kadar birçok farklı alanda hükümler içeriyor.

501 BİN KİŞİYE YIPRANMA

Yasayla, kamudan emekli hekim emeklilerine 1500 TL, uzman hekim emeklilerine ise 2 bin lira ilave ödeme yapılacak. Ayrıca hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı verilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç “Fiili hizmet süresi zammından 173 bin 841’i sigortalı, 327 bin 212’si memur olmak üzere toplam 501 bin 53 kişi faydalanacak. Sigortalı fiilen 25 yıl çalışırsa, iki yıl 11 ay 25 gün fiili hizmetten yararlanacak. Bu kişinin emeklilikte geçerli yaş haddinden de 1 yıl 5 ay 27 gün düşülecek ve bu kadar sürede erken emekli olabilmesine imkân sağlanacak” dedi.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN EK ÖDEME

Yasa, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin arttırılmasına yönelik de düzenleme yapıyor. Sağlık turizmi kapsamında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektöre ait sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılabilecek. Bu kapsamda verilen hizmet için, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretin yüzde 50’sini geçmemek üzere sağlık çalışanlarına da ödeme yapılacak.
Bahis oyunlarında ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılacak. Bu yolla yasadışı bahisle mücadelenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Pilot lisansı bulunanlar öncelikli olarak, en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar, başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 32 yaşını bitirmemesi kaydıyla, muvazzaf subaylığa atanarak pilotaj eğitimine başlatılacak. Ayrıca, 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4’üncü sınıflarına, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.
Sağlık turizminde tanıtım yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini destekleyip, koordine etmek için Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.

KANAL İSTANBUL’A YİD MODELİ

Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamına alınacak. Projeyle ilgili sorulara yanıt veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Bilgiç, “İstanbul Boğazı’ndan geçen yıllık gemi trafiğinin günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olduğu fakat 2070’e doğru giden süreçte bu sayının 86 bin mertebelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı’ndan geçen mevcut trafiğin yaklaşık yüzde 20’si tehlikeli madde taşıyan gemilerden oluşuyor” dedi.

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