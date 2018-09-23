Tor topografyası nedir?
Coğrafi bir terim olan tor topografya, kayaların oluşumu içerisinde geçmektedir. Tor topografya şekillerinde, kayacın özelliklerinin yanı sıra iklim şartları da etkilidir. İşte tor topografya hakkında merak edilenler.
Granit, kendine özgü yüzey şekillerini oluşturması ile diğer kayaç türlerinden ayrılır. Kütle halindeki granitler, fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür. Granitlerin ayrışması sonucu yer yer birbiri üzerinde köşeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan oluşan bir topografya şekli meydana gelir. Buna tor topografyası denir.
Tor topografya şekillerinde, kayacın özelliklerinin yanı sıra iklim şartları da etkilidir. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde kimyasal ayrışmaya bağlı olarak granit kütleleri dik duvarlar ya da kütleleşmiş bloklar halinde bulunur.Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu, fiziksel parçalanmanın yaygın olduğu alanlarda ise yüzey şekilleri keskin kenarlı, köşeli dikliklerden oluşan sarp görünü
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