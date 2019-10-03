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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Topuz’a zorla getirme kararı

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Topuz’a zorla getirme kararı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının ‘FETÖ üyesi olmak’ iddiasıyla yargıladığı davada, başka bir davada ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklu yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tanık olarak ifadesinin alınması için zorla duruşmaya getirilmesine karar verildi.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser Cantürk katıldı. ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk görevlileri de duruşmayı izledi. Cantürk ile Darnell duruşma başlamadan önce bir süre sohbet ettiler.

Topuz’a zorla getirme kararı

Daria Darnell - David M. Satterfield - Mete Cantürk

Duruşmadan sonra ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından atılan mesajda “ABD’li yetkililer, Metin Topuz’un 18 Eylül’deki, Mete Cantürk’ün ise bugünkü (dünkü) duruşmalarına gözlemci olarak katıldılar. Sayın Topuz’un ya da Sayın Cantürk’ün suç teşkil eden bir faaliyette bulunduklarına dair güvenilir bir delile rastlamadık. Türk makamlarını bir kez daha bu meseleleri hızlı, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz” denildi.

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