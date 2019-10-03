Topuz’a zorla getirme kararı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının ‘FETÖ üyesi olmak’ iddiasıyla yargıladığı davada, başka bir davada ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklu yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tanık olarak ifadesinin alınması için zorla duruşmaya getirilmesine karar verildi.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser Cantürk katıldı. ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk görevlileri de duruşmayı izledi. Cantürk ile Darnell duruşma başlamadan önce bir süre sohbet ettiler.
Daria Darnell - David M. Satterfield - Mete Cantürk
Duruşmadan sonra ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından atılan mesajda “ABD’li yetkililer, Metin Topuz’un 18 Eylül’deki, Mete Cantürk’ün ise bugünkü (dünkü) duruşmalarına gözlemci olarak katıldılar. Sayın Topuz’un ya da Sayın Cantürk’ün suç teşkil eden bir faaliyette bulunduklarına dair güvenilir bir delile rastlamadık. Türk makamlarını bir kez daha bu meseleleri hızlı, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz” denildi.
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