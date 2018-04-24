Topuz modelleri ve yapımları: Dağınık, örgülü, balerin...

Doğal aynı zamanda şık topuzlar yapmak sanıldığı kadar zor değil, birkaç pratikle kuaför elinden çıkmış gibi topuz modelleri yapabilirsiniz. Örneğin dağınık topuz en kolay saç modellerinden biridir. Evinizde bulunan malzemelerden destek alarak inanılmaz derecede şık, profesyonel ve şık dağınık topuzlar yapabilirsiniz. En çok kullanılan bir diğer topuz balerin modelidir. Bu modeli iş toplantılarında veya özel bir yemeğe giderken tercih edebilirsiniz. Topuz modelleri saymakla bitmez, asıl fark sizin hayal gücünüzde saklı! İşte çiçeklerle veya aksesuarlarla da destekleyebileceğiniz mezuniyet, düğün veya nişan gibi günlerde yapabileceğiniz topuz modelleri ve yapım aşamaları!







ÖRGÜ TOPUZ MODELLERİ

Örgü, muhtemelen hiçbir zaman stilden çıkmayacak olan bir saç biçimi. Son zamanlarda oldukça fazla kullanılan örgü topuz modelleri, zorlanmadan şık görünmek isteyen hanımların imdadına yetişiyor. Mükemmel olmaları gerekmiyor, tam tersi dağınık olduğunda daha doğal görünüyor. Örgülü topuz modelleri arasında örgülü dağınık topuz, örgülü balerin topuzu, örgülü ense topuzları tercih edilenler arasında. Romantik abiye seçenler için hoş bir seçim olacaktır.











