‘Topunuz gelin’
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuduklarını’ belirterek, “Topunuz gelin, biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu: “Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız. Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız: ‘Topunuz gelin, topunuz.’ Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz’de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin. Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz.”
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