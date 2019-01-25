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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
25.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

'Topuklu ayakkabı' engel oldu! Bu notu bırakıp iş yerini taşıdı

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'Topuklu ayakkabı' engel oldu! Bu notu bırakıp iş yerini taşıdı

DENİZLİ'de açtığı kafeye ruhsat için apartman sakinlerinin rızasını alması gereken Nihal Eren'in (45) karşısına 'topuklu ayakkabı' engeli çıktı. Eren'in giydiği topuklu ayakkabıların sesinden rahatsız olan ve sık sık şikayet eden komşular, ruhsat için gerekli imzaları atmaya yanaşmadı. Ruhsat alamadığı için iş yerini boşaltmak zorunda kalan Nihal Eren, kafenin camına ayrılırken, "Bina sakinleri ve dükkan sahibi daha karakterli ve kaliteli olan bir yere taşındım" yazılı not yapıştırdı.

Denizli'de yaşayan Nihal Eren, geçen Kasım başında, Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katını, kafe açmak için kiraladı. Tuttuğu dükkanın içinde tadilat yaparak yaklaşık 3 bin lira masraf eden Eren, aynı ayın 18'inde henüz ruhsat almadan kafenin açılışını yaparak hizmet vermeye başladı. İddiaya göre, iş yerinin üst katındaki kiracılar Nihal Eren'in topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olup, kendisini defalarca uyardı. Ancak Eren, uyarıları dikkate almadı. Bu duruma sinirlenen apartman sakinleri, Nihal Eren'in iş yeri açma ruhsatı alması için gereken imzaları atmaya yanaşmadı. Eren, dükkan sahibinin vekili avukat tarafından kira ve depozitoyu ödemediği gerekçesiyle, geçen 3 Ocak'ta kendisine gönderilen icra davası tebligatıyla bir kez daha sarsıldı. Kira ve depozito bedelini daha önce ödediğini belirten Nihal Eren, dolandırıldığını ileri sürüp, avukat aracılığıyla karşı dava açtı. Her iki davada devam ederken, Eren, kafeyi kapatıp, başka adrese taşındı.

Topuklu ayakkabı engel oldu Bu notu bırakıp iş yerini taşıdı

TEPKİSİNİ CAMA ASTIĞI NOTLA DİLE GETİRDİ

Nihal Eren, taşınmasının ardından dükkan sahibi ve apartman sakinlerine tepki göstermek amacıyla, boşalttığı kafenin camına, "Bina sakinleri ve dükkan sahibi daha karakterli ve kaliteli olan bir yere taşındım. Adres için arayınız" yazılı not yapıştırdı.

'1 AY GEÇMEDEN ŞİKAYET ETMEYE BAŞLADILAR'

İş yerini açmadan önce dükkan sahibi ve apartman sakinleriyle ruhsat alabilmek için yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Eren, "Oraya birtakım masraflar yaptım. 1 ay geçmeden üst kattakiler, 'Topuk sesleri yukarıya kadar geliyor, rahatsız oluyoruz. Uyuyamıyoruz, topuk seslerini tek tek sayıyoruz' diyerek şikayet etmeye başladı. Topuk sesi şikayetleri devam edince, 'Kocalarınızı kıskanıyorsunuz herhalde. Yaza kadar idare edin, yazın buradan çıkacağım' dedim. Bu konuda daha da dikkat edeceğimi söyledim. Topuklu ayakkabı da giymemeye başladım. Daha sonra da icra kağıdı geldi. İş yeri sahibi, depozitoyu ve kirayı aldığı halde, 'Almadım' diyerek, icra tebligatı yollamış. Daha sonra zabıta ekipleri gelmeye başladı. Ruhsatım olmadığı için de çıkmak zorunda kaldım. Boşaltmak zorunda kaldığım iş yerimin camına ise öfkemi dile getirmek için bir not yapıştırdım" dedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.01.2019)
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