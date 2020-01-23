'Toprak dede'ye veda

HAYRETTİN Karaca için ilk tören TEMA Vakfı gönüllülerinin katılımıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Törende yapılan konuşmaların ortak vurgusu “En çok isteği şeye, toprağa kavuştu. Bizim için hüzün, onun için düğün” ifadeleri oldu. Konuşmaları sahneye konulan koltukta oturarak takip eden, Hayrettin Karaca’nın mücadele arkadaşı Ali Nihat Gökyiğit, konuşma sırası kendisine gelince ayağa kalktı. Kürsüye dayanarak güçlükle ayakta duran Gökyiğit ‘Can dostum’ dediği Karaca’nın ardından, “Toprak Dede unvanını kendisine verilen en kıymetli armağan olarak gördü. Sonra lütfettiler bana da ‘Yaprak Dede’ dediler. Ben de aynı şekilde onu en büyük bir armağan olarak görüyorum. Fakat şunu beraber söylüyorduk: Toprak, yaprak, bayrak. Bayrağın altında, toprağı, yaprağı koruyacağız inşallah, hep beraber” dedi.



Hayrettin Karaca’nın TEMA Vakfı’nı birlikte kurduğu mücadele arkadaşı, ‘Yaprak Dede’ olarak anılan Ali Nihat Gökyiğit güçlükle yürümesine rağmen törene katıldı.

‘HER FİDAN SANA DUACI’

Anma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Yaşam alanlarımızı biz unuttuk ama o hiç unutmadı” diye konuştu. Cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınan Karaca’nın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında nöbet tutan TEMA gönüllülerinden biri “Dikilen her fidan sana duacı” yazılı döviz taşıdı. Cenaze töreninde taziyeleri kızı Kına Karaca ve torunu Yeşne Karaca kabul etti. Dedesinin tüm Türkiye’nin dedesi olduğunu söyleyen Yeşne Karaca, “Onun bir parolası vardı: Toprak, toprak, toprak. Telefonu açarken alo demezdi. ‘Toprak diye’ açardı. Toprağa sahip çıkacağız. Eserlerine sahip çıkacağız” diye konuştu. Karaca’nın cenazesine çok sayıda siyasinin yanı sıra TEMA gönüllüleri de katıldı. Karaca, Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Karaca’nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca’nın torunu Yeşne Karaca İren’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

FİDAN DİKEREK ANDILAR





- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğrenciler, 2 gün önce hayatını kaybeden ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca anısına Ankara’daki Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi’nin bahçesine fidan dikti.