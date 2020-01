'Toprak dedeye' duygulandıran veda

Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenen veda törenine bir çok şehirden TEMA Vakfı gönüllüsü ve doğasever katıldı.

Veda törenine katılan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayat geçici fani dünyada geriye hoş seda bırakma emelinin ötesinde bir değer yok. Her anını dolu dolu yaşanmış bir hayat bırakmak çok önemli. Bence hayatın bu sırrını keşfedip ona göre layık bir yaşam oluşturmak. Bu sırra ermiş ender insanlardan birisi. Ülkemizin çok önemli bir değerinin vicdanını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.



Hepimiz ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bir isim bu kadar mı güzel yakışır 'Toprak dede' simi. Bunun ispatını ortaya koymuş ve buna hayatını adamış bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayrettin Karaca kendine sadece ülkesine değil, aynı zamanda dünyaya adamış bir insan olarak düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlığa adayarak ortaya koyduğu güzel hizmetler çok değerli. Bu onun bir başka özelliğini gösteriyor bence gönlünün kainat kadar geniş olduğunu hissettiriyor. Çok özel bir insandan bahsediyoruz. Hepimiz topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Marifet tabii o toprağın değerini bilmek. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla" dedi.

'YAPRAK DEDE': KENDİSİ DOĞAYA HİZMET EDERKEN BENİM YOLDAŞIMDI



'Yaprak dede' olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit ise "Bugün zorlanarak geldim biraz. Ancak can dostumu yalnız bırakamazdım. Onun için gayret ettim. Kendisi doğaya hizmet ederken benim yoldaşımdı. Kendisine rahmet dilerken ülkemizin bu davasında onun büyük bir kılavuz rehber olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

"BİR KANADIMIZ KIRILDI"



TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Kadınlar, gençler ve gönüllüler. Kadınları çok severdi. Kadınlara ciddi ayrımcılık yapardı. kadınlara çok inanırdı. Kaderde öyle gelişti ve vakıf iki kadına emanet oldu. Çok okurdu. evinde kitapların içinde okurdu. Yatağının yarsıda kitaptı. Hayrettin bey iyi bir aktivistti. Çareyi kendinde görürdü. Ben de yapabilirim, benim çözüme katkım olabilir diye düşünürdü. Hayrettin abi yolunuz ışıkla dolsun. Biz sizi hiç unutmayacağız. Bir kanadımız kırıldı" ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Konya İl Temsilcisi Mehmet Emin Yıldırım, "Ben de bir yavru TEMA'ydım. Yüzlerce çocuk gibi ben de TEMA'dan eğitim aldı. TEMA Vakfı ve Hayrettin dede benim hayatıma çok şey kattı. Hayatımın her anına her alanına dokundu. Beni ben yapan her şeye onun sayesinde ve onun açtığı dava sayesinde öğrendim" dedi.