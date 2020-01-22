‘Toprak Dede’ye 100’er fidanla veda

Karaca, önceki gün 97 yaşında hayata veda etmişti. Karaca’nın anısını yaşatmak için Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Karaca için 81 ilde 100’er fidan toprakla buluşturulacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk etkinliği Twitter hesabından paylaştı. Etkinlikte, “Çocuklarımızın Toprak Dedesi, seninle birlikte her ilimizde yüz fidanı, 8100 ağacı aynı anda toprağa bırakıyoruz. Yarın diktiğimiz her fidan, sana bir veda sözümüz olsun” ifadesi yer aldı. Selçuk da “Milli Eğitim ailesi olarak yarın (bugün) 81 ilimizde yüzer fidanı Toprak Dede’yle aynı gün toprakla buluşturacağız. Okul bahçelerinde, mevsim şartları uygun değilse şimdilik saksılarda. Vedalaşma zamanı” mesajını paylaştı.

Karaca için bugün saat 09.30’da Cemal Reşit Rey Salonu’ndan veda töreni düzenlenecek. Karaca daha sonra Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilecek.