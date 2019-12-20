Toplu vurgun! Bitmeyen ev çetesi

İSTANBUL’da faaliyet gösteren Neo Yapı; Eyüp ve Arnavutköy’de Neo Land 1 ve 2, Neo Allegro, Neo Maestro, Neo Center ve Gölpark İstanbul ile Bolluca 1-2-3-4-5-6 konut projelerini başlattı. Satış yaptığı halde evleri teslim edemeyen Neo Yapı, konkordato açıkladı. Şirketin iflası üzerine mağdurlar suç duyurusunda bulundu.

Savcılıkça tapu kayıtları üzerinde yapılan incelemeye göre Neo Yapı, projelerin yapılacağı arsaların sahipleriyle kat karşılığı anlaştı. Arnavutköy ve Eyüp belediyelerine proje için başvuruldu. Projelerin bir kısmına başlandıysa da inşaatlar tamamlanmadı. Bazı projelere ise kazma bile vurulmadı. Yalnızca resimler üzerinden satış işlemi gerçekleştirildi. Hatta projelerin adları değiştirilip aynı daireler başkalarına satıldı. Sözleşmelerin benzerlik taşıdığı, çoğunun noter tasdikinin olmadığı anlaşıldı. Konutların tapusunda sınırlama olduğu halde satışa devam edildi. Müşterilerden alınan senetler kırdırılarak veya evleri teminat gösterilerek, kredi çekildi. Ev hayali kuran müşteriler icralık duruma düşürüldü.

İddianameye göre Neo Yapı’nın sahibi Kadir Aydın liderliğinde ve ortağı Mustafa Feridun Uzunyol ile eski ortakları Tanju Verda Akan ve Ahmet Tunç Akan’ın yöneticiliğinde dolandırıcılık amaçlı suç örgütü kurulduğu belirtildi. Örgütün ‘esnek de olsa hiyerarşik ve komplike yapılanma dahilinde’ faaliyet gösterdiği vurgulandı. Konutların teslim edilmeyeceği baştan bilindiği halde satışa devam edildiği anlatıldı. Neo Yapı’nın hesaplarından bu kişilere 18 milyon TL’yi aşkın paranın danışıklı şekilde aktarıldığı belirlendi.

Tutuklu Kadir Aydın, büyük bir firma olduklarını, binlerce konut ürettiklerini, imar planlarının gecikmesinden ötürü finansal zorluk yaşadıklarını ve kimseyi dolandırmadığını söyledi. Uzunyol da toplam 237 dairenin bulunduğunu, tümünün satıldığını ve yüzde 50’sinin tapusunun verildiğini anlattı. Kredilerin yarım kalan inşaatlarda kullanıldığını kaydeden Uzunyol, para almadığını, mal varlığını işi çözmek için teminat olarak yatırdığını ileri sürdü.

EMLAKÇI BİLE SANIK

ŞİRKETTE satış temsilcisi, satış danışmanı ve muhasebeci olarak çalışan 10 kişinin ruhsat alınmamış konutları “Projeler bitirilecek, iyi prim yapacak” diyerek sattığı ifade edildi. Bazı projelerin isimlerinin değiştiğini bildikleri halde aynı konutu farklı müştekilere sattıkları saptandı. Bu kişiler örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Emlakçı Başak Çiçek ise mağdur S.U.K.’yi şirketin maddi durumunu bildiği halde ev almaya ikna ederek, kazanç sağladığı iddiasıyla örgüte ve dolandırıcılığa yardım suçundan yargılanacak. Çiçek, arkadaşı S.U.K.’ye Bolluca 6 projesini tavsiye ettiğini, bir gelir sağlamadığını, tanıtım ve pazarlığa karışmadığını söyledi. Çiçek, “Şirket 22 yıldır varlığını sürdürdüğü için güvenmiştim. Ben de mahcup oldum” dedi. Avukat Hasan Gök, “Biz baştan itibaren insanların bilinçli şekilde mağdur edildiğini düşünüyoruz. Kazanılan paranın da yurtdışına transfer edildiğini sanıyoruz” dedi.