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    Toplu taşımada havlulu taciz

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    22.06.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Antalya’da akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. toplu taşıma araçları ve kalabalık caddelerde koluna havlu sarıp kadınları taciz eden sapık vatandaşların ihbarı sonrası yakalandı.

    Toplu taşımada havlulu tacizAntalya’da toplu taşıma araçları ve kalabalık caddelerde koluna havlu sarıp kadınları taciz eden ve teşhircilik yapan şahıs vatandaş ihbarı ile yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

    Şahsın eylemlerine tanık olan M.T., “Şahıs önce tramvayda daha sonra Atatürk Caddesi’nde kadınları taciz etti. Elindeki poşet ve havlu ile fermuarı açık olan şortunu gizliyordu. Daha sonra bir kadın mağazasına giren şahıs kadın müşterilerin ihbarı sonucu yakalandı” dedi.

    DIŞARI ATTIK

    Olaya şahit olan mağaza müdürü S.S ise Hürriyet muhabirine şunları anlattı: “Şahıs mağazamıza girip alt kata indi. Bu sırada erkek bir müşterimiz bizi uyarınca tedirgin biçimde alt kata indik. Şahıs şortunun fermuarını açmış alt katta bekliyordu. Hemen kendisini mağazanın dışına attık” diye konuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler
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