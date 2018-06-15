Toplayana satana 28 bin TL ceza

Dünyada sadece Amanoslar’da yaşayan ve nesli tehlike altında bulunan geyikböceği sanal ortamda 2 bin liradan 15 bin liraya kadar fiyatlarla satılıyor. Köylülere bu böcekleri toplamaları için tane başına 10-20 lira arasında para teklif edildiği belirtildi. Japonya’da ise geyikböceğinin fiyatının yaklaşık 15 bin dolara kadar çıktığı öne sürüldü. Japonların, bu böceğin yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inandıklarını kaydedildi. Yetkililer bu türü toplayana ya da satana böcek başına, 28 bin lira ceza kesildiği bildirildi.



