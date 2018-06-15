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    Toplayana satana 28 bin TL ceza

    Cavit AKGÜN/DHA
    15.06.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyikböceği'nin, sanal ortamda yüksek fiyata satışa çıkarıldığı belirlendi.

    Dünyada sadece Amanoslar’da yaşayan ve nesli tehlike altında bulunan geyikböceği sanal ortamda 2 bin liradan 15 bin liraya kadar fiyatlarla satılıyor. Köylülere bu böcekleri toplamaları için tane başına 10-20 lira arasında para teklif edildiği belirtildi. Japonya’da ise geyikböceğinin fiyatının yaklaşık 15 bin dolara kadar çıktığı öne sürüldü. Japonların, bu böceğin yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inandıklarını kaydedildi. Yetkililer bu türü toplayana ya da satana böcek başına, 28 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

    Etiketler: geyik böceği , para cezası , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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