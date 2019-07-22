ToplarÄ± suya düÅŸtü sonrasÄ± korkunç... Çocuklar akÄ±ntÄ±da kayboldu
Â Adana'da sulama kanalÄ±na dÃ¼ÅŸen topu almak iÃ§in suya giren 6 Ã§ocuktan 4'Ã¼ kurtarÄ±ldÄ±, 2'si kayboldu.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi, Levent Mahallesinde boÅŸ arazide futbol oynayan Ã§ocuklarÄ±n topu, DSÄ°'ye ait sulama kanalÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ocuklardan biri topu almak iÃ§in suya girince boÄŸulma tehlikesi geÃ§irdi. ArkadaÅŸlarÄ± da onu kurtarmak isterken girdikleri suda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±ldÄ±. Suda sÃ¼rÃ¼klenerek yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± atan Ã§ocuklarÄ±n imdadÄ±na mahalle sakinleri koÅŸtu. VatandaÅŸlar 6 Ã§ocuktan 4'Ã¼nÃ¼ kurtararak kanaldan Ã§Ä±kardÄ±.
Ã‡ALIÅžMALAR SÃœRÃœYOR
Ã‡ocuklardan ikisi akÄ±ntÄ±ya kapÄ±larak kayboldu.Â Durumun bildirilmesi Ã¼zerine Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Arama Kurtarma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± CANKUR ekipleri ile Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SualtÄ± Grup AmirliÄŸinde gÃ¶revli dalgÄ±Ã§lar olay yerine gelerek sulama kanalÄ±nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.Â
Ä°ki Ã§ocuÄŸu arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Â
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