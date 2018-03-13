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    Topkapı’da aynı bölgede tramvay yine raydan çıktı

    Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
    13.03.2018 - 18:30 | Son Güncelleme:

    TOPKAPI- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak yapılamıyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.

    Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir araçta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır" denildi.

    Etiketler: ray , Topkapı , tramvay , gündem
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