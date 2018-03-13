Topkapı’da aynı bölgede tramvay yine raydan çıktı

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir araçta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır" denildi.
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