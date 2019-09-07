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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ERBİL
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı’na

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı’na

TOPKAPI Sarayı Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlandı. Cumhurbaşkanlığı 5 Eylül tarihli 44 numaralı kararnamesiyle Topkapı Sarayı tüm eşyaları ve personeliyle birlikte Milli Saraylar Başkanlığı’na geçti. Personele 6 ay geçici görevlendirme yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından bir kısmı kullanılan Darphane Binaları da Milli Saraylar’a verildi.

Hürriyet 2 Kasım 2018 tarihinde müzenin Milli Saraylar’a bağlanacağını, iki kurum arasında görüşmelerin yapıldığını ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin beklendiğini duyurmuştu. Kararname dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname de şöyle denildi:

GELİRLERİ MİLLİ SARAYLAR’A

Topkapı Sarayı müştemilatında yer alan mülkiyeti hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmazlar (Darphane binalarının tamamı dahil) başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere Başkanlığa (Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı) tahsis edilmiş sayılır.”

Topkapı Sarayı Müzesi’nde çalışan personele 6 ay geçici görevlendirme yapıldı. Daha sonra Milli Saraylar Başkanlığı istediği personelle çalışmaya devam edecek, kadrolarını bünyesine alacak. İstemediği personel ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek. 2019 yılı restorasyonlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeyecek. Bundan sonra devam eden restorasyonları Cumhurbaşkanlığı karşılayacak. Bilet ve gişe gelirleri kararname tarihinden itibaren Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na geçecek.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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