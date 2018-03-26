Topbaş’ın dünürü hakim karşısına çıktı!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın tutuklu olarak yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı, tutuklu sanık Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanığın getirildiği duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar da katıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı savunmasında, Türkiye’nin önde gelen hazır giyim firmalarından birinin yüzde 53 oranında sahibi olduğunu söyledi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını ileri süren Kavurmacı, hiçbir illegal yapıya yardım etmeden emekli maaşı ve kira geliriyle hizmetçilerinin dahi olmadığı bir yaşam sürdüğünü söyledi.

“KİMSENİN SİYASİ KANAATİNİ, DİNİ İNANCINI YARGILAMIYORUZ”

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, ‘’FETÖ’nün iş adamları abisi 2-3 kişi sizin şirkete gelirmiş, Asım ve Halim kimdir?’’ dedi. Kavurmacı da cevaben, ‘’Bende yemek yerlerdi. Namaz kılardık, ayrılırlardı. Samimi insanlardı. Kıyafet hediye etmek istediğim halde almadılar. Sosyal çevrem geniştir’’ diye konuştu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, ‘’Bu kişilerin FETÖ’yle ilgisi var mıydı?’’ sorusunu yöneltti. Mustafa Şevki Kavurmacı ise “Bilmiyorum, ben 2008 yılında bu gruplarla münasebetimi askıya aldım. Ben AK Parti’ye hizmet ettim. Bin metrekare afiş donattım” şeklinde konuştu. Başkan Ali Öztürk ise, “Kimsenin siyasi kanaatini yargılamıyoruz, kimsenin dini inançlarını yargılamıyoruz. Kimsenin kendi parasını hangi dini inanca verdiğini yargılamıyoruz. Biz silahlı terör örgütüne yardım var mı, hiyerarşik yapısına dahil olunmuş mu onu yargılıyoruz.’’ dedi. Kavurmacı da cevaben, “Ben Bediüzzaman 40. hoca grubuna mensubum” dedi.

‘ÖMER FARUK HEM OĞLUMDUR HEM DE DÜŞÜNCELERİMİZİ TEMSİL EDER’

Başkan Öztürk, ‘’Fetullah Gülen’in ayak ölçülerinin olduğu bir yazı ve herkul.org sitesinde yayınlanan yazılar ele geçirilmiş. Bunlarla alakanız nedir?” diye sordu. Kavurmacı da, ‘’Bunlar internetten gönderilmiş yazılardır. Yazıları okumadım. Ben Fetullah Gülen beyi maziden tanırım. Bey dememin sebebi herkese dememdir. 1964 yılından beri tanırım. 40. Hoca grubunda olduğum için yılda 1 defa yemek verilir’’ diyerek bu sebeple tanıştıklarını söyledi. Mahkeme başkanının ‘’Oğlun Ahmet Sait Kavurmacı’ya el yazısıyla yazdığın bir mektup var. Neler diyeceksin?’’ sorusu üzerine Kavurmacı, ‘’Oğlum Ahmet Sait’e ülkeden ayrılma dedim. Evladımdır. Projelerin varsa bizim fizibiletimizde sana yardım ederiz dedim. CEO’ydu. Ömer Faruk yönetim kurulu başkanıydı. Ömer Faruk asistanımdı. Ahmet Sait daha farklı görüşü olandı, daha serbest hareket ederdi. Ömer Faruk hem oğlumdur, hem de duygu ve düşüncelerimiz temsil eder.’’ dedi.