‘Top secret’ mahkeme
Ankara Adliyesi’nde sadece MİT personelinin yargılandığı davalara bakmakla görevli Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Kuruluş işlemlerini tamamlayan mahkeme ilk duruşmasını bugün yapacak. Duruşmaların açık olup olmayacağını, görülen dosyanın niteliği belirleyecek. Mahkeme heyetinin, yargılanan şahısların özel görevleri nedeniyle bazı davaları kapalı yapabileceği belirtildi.
Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandığı, 785 sayılı kararla Ankara’da 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ne kurulmasına karar verdi. Bu mahkemeye, 16 Eylül tarihinden itibaren dosya verilmeye başlandığı belirtildi.
MİT’ÇİLERİN DAVALARI
Kuruluş işlemleri tamamlanan mahkeme, ilk etapta sadece MİT görevlilerinin yargılandığı davalara bakmakla görevlendirildi. Özel mahkemenin sonraki süreçte diğer terör dosyalarına bakıp bakmama durumuna ise diğer mahkemelerdeki iş yüküne göre karar verileceği belirtildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin faaliyete başlamasıyla birlikte, savcılığın, MİT görevlileri hakkında sürdürülen soruşturmaların hızlandırılarak seri bir şekilde iddianameleri düzenlemeye başladığı bildirildi. MİT’teki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan personelin davalarının da bu mahkeme de görüleceği ifade edildi. Bu mahkemedeki davaların kamuoyuna açık bir şekilde yapılıp yapılmayacağına ise mahkeme heyeti karar verecek. Mahkeme heyetinin, CMK’daki ‘kamu güvenliği’ hükmü nedeniyle bazı duruşmaları kapalı yapabileceği ifade edildi.
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