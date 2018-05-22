Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Top oynarken vuruldu

    Top oynarken vuruldu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    22.05.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, sokakta top oynayan 9 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Resul Efe Memiş göğsünden vuruldu.

    Kalbinin 2 santim üzerinden girip çıkan kurşun, Memiş’i ağır yaraladı. Ameliyattan çıkan 9 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, Bağcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Yapılan araştırmada, kavgada tetiği çeken bir kişi belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, “Tartıştığım kişileri korkutmak için havaya ateş ettim. Herhangi birini hedef almadım” dedi. Olaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Mustafa Memiş, “Kalbinin üzerinden 2 santim mesafeden vücudunu delip geçmiş. Kurşun biraz aşağıdan geçseymiş şu an hayatta olamazdı. Doktorlar bile çok şaşırdı. Mucize çocuk dediler. Durumu çok şükür şu anda iyi, uyandı ve konuşabiliyor” dedi.

    Etiketler: Silahlı çatışma , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri