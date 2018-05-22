Top oynarken vuruldu

Kalbinin 2 santim üzerinden girip çıkan kurşun, Memiş’i ağır yaraladı. Ameliyattan çıkan 9 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, Bağcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Yapılan araştırmada, kavgada tetiği çeken bir kişi belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, “Tartıştığım kişileri korkutmak için havaya ateş ettim. Herhangi birini hedef almadım” dedi. Olaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Mustafa Memiş, “Kalbinin üzerinden 2 santim mesafeden vücudunu delip geçmiş. Kurşun biraz aşağıdan geçseymiş şu an hayatta olamazdı. Doktorlar bile çok şaşırdı. Mucize çocuk dediler. Durumu çok şükür şu anda iyi, uyandı ve konuşabiliyor” dedi.