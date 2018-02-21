Tombi yeniden ders başı yaptı

Tombi’ye sınıfın öğretmeni Özlem Pınar Ivaşcu’nun çabalarıyla yeni yuva aranmaya başlandı. Sonunda Tombi’ye bir yuva bulundu. Ancak Tombi okuldan ve öğrencilerden ayrılınca onu sahiplenen evde mutsuz oldu. Bir şey yememeye başladı. Bunun üzerine evinde 3 kedisi olan Özlem öğretmen geçici süreliğine Tombi’yi kendi evine aldı. Bu arada Tombi’ye yeni yuva aramaları sürüyordu. Ancak haberin sosyal medyada yayılmasıyla önceki akşam Özlem öğretmene Milli Eğitim’den müjde geldi. Hürriyet’e konuşan Özlem öğretmen, “En karamsar anımızda çok mutlu olacağımız bir haber aldık. Milli Eğitim Müdürü, Tombi’nin okula geri dönmesi için gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Tüm ihtiyaçları da karşılanacak. Okulda yuvası ve şartları hazırlandıktan sonra Tombi bugün sınıfına geri dönüyor” dedi.

‘ÇOCUKLAR ÇOK ÜZÜLDÜ’

Okulun bahçesinde 9 kedi olduğunu, çocukların onları da çok sevdiğini söyleyen Özlem öğretmen Tombi’nin hikayesini ise şöyle anlattı: “Muhtemelen terk edilmiş bir kedi. Okulun bahçesindeki diğer kediler gibi değil, çocuklara çok yakın. Bahçede sıra olurken çocukların arkasında o da sıraya giriyor ve sınıfa çocuklarla birlikte giriyor. ‘Dikkat edin, koşmayın, Tombi ürker’ dediğimde söz dinliyorlar. Veliyi ikna etmek için çok çabaladık ama olmadı. Okulda tartışmaya dönüştü. Oysaki ben tüm aşılarını yaptırmıştım. Adına bütün sınıf birlikte karar vermiştik. Çocuklar gideceğini duyunca çok üzüldü. Milli eğitim müdürümüzün bu müjdesiyle her şey değişti, çocuklar Tombi’ye kavuşacaklar.”