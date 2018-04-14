Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tomahawk füzesi nedir?

    Tomahawk füzesi nedir?

    Hürriyet Haber
    14.04.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

    Tomahawk füzesi, ABD'nin Suriye operasyonu kapsamında gerçekleştirdiği saldırının ardından araştırılmaya başlandı. Menzili ve yarattığı etkiyle hedefine büyük zararlar verebilen Tomahawk füzesi, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık seçenekleriyle donatılabiliyor. Peki, her biri 1.6 milyon dolar olan Tomahawk füzesi nedir ve özellikleri nelerdir? İşte, o füze hakkında bazı bilgiler

    Tomahawk füzesi, hareketli hedefleri takip edebilme, karşısına çıkan engellerin çevresinden dolaşabilme ve radara yakalanmama özellikleriyle ABD'nin savaşlarda kullandığı önemli silahlardan birisi olarak biliniyor. Her biri 1.6 milyon dolar olan Tomahawk füzesi, aynı zamanda 1,100 kilometre menzil katedebiliyor. İşte, Tomahawk füzesi hakkında detaylı bilgiler

    TOMAHAWK FÜZESİ NEDİR?

    Tomahawkların her biri 1.6 milyon dolar ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

    Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı. ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.

    ÇEŞİTLİ TİPLERİ BULUNUYOR

    Tomahawk füzesinin çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bunlar:

    Denizden karaya
    Denizaltıdan karaya
    Karadan karaya
    Denizden denize (farklı bir aktif radar güdüm alt sistemi ile) kullanımlara göre değişiklik göstermektedir.

    FARKLI BAŞLIKLARA SAHİP OLABİLİYOR

    Amerikan Raytheon firmasının üretimi olan Tomahawk’lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor.

    HEDEFLERİ: SIĞINAKLAR, RADARLAR, KOMUTA MERKEZLERİ

    Akıllı füze diye adlandırılıyor. Çünkü alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor, engellerin çevresinden dolanıyor, radara yakalanmıyor.

    KÖRFEZ SAVAŞINDA KULLANILDI
    İlk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı’da kullanılmıştır. ABD Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı atışlarda 297 fırlatma görevi verilmiş, atış için yüklenen füzelerin 7’si teknik sorunlar sebebiyle fırlatıcıyı terkedememiştir. Fırlatılan 290 füzenin 242’si hedefi vurmuştur. 1993, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında da Irak’a karşı kullanılan Tomahawk füzeleri, Sırp Cumhuriyeti’ne (1995 Kararlı Güç Harekatı), Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne (1999 Müttefik Gücü Harekatı) ve Afganistan’a (2001 Sonsuz Özgürlük Harekatı) yönelik bombardımanlarda da kullanıldı.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri