Tomahawk füzesi nedir?

Tomahawk füzesi, hareketli hedefleri takip edebilme, karşısına çıkan engellerin çevresinden dolaşabilme ve radara yakalanmama özellikleriyle ABD'nin savaşlarda kullandığı önemli silahlardan birisi olarak biliniyor. Her biri 1.6 milyon dolar olan Tomahawk füzesi, aynı zamanda 1,100 kilometre menzil katedebiliyor. İşte, Tomahawk füzesi hakkında detaylı bilgiler

TOMAHAWK FÜZESİ NEDİR?

Tomahawkların her biri 1.6 milyon dolar ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı. ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.

ÇEŞİTLİ TİPLERİ BULUNUYOR

Tomahawk füzesinin çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bunlar:

Denizden karaya

Denizaltıdan karaya

Karadan karaya

Denizden denize (farklı bir aktif radar güdüm alt sistemi ile) kullanımlara göre değişiklik göstermektedir.

FARKLI BAŞLIKLARA SAHİP OLABİLİYOR

Amerikan Raytheon firmasının üretimi olan Tomahawk’lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor.

HEDEFLERİ: SIĞINAKLAR, RADARLAR, KOMUTA MERKEZLERİ

Akıllı füze diye adlandırılıyor. Çünkü alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor, engellerin çevresinden dolanıyor, radara yakalanmıyor.

KÖRFEZ SAVAŞINDA KULLANILDI

İlk defa yoğun olarak 1991 Körfez Savaşı’da kullanılmıştır. ABD Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı atışlarda 297 fırlatma görevi verilmiş, atış için yüklenen füzelerin 7’si teknik sorunlar sebebiyle fırlatıcıyı terkedememiştir. Fırlatılan 290 füzenin 242’si hedefi vurmuştur. 1993, 1996, 1998 ve 2003 yıllarında da Irak’a karşı kullanılan Tomahawk füzeleri, Sırp Cumhuriyeti’ne (1995 Kararlı Güç Harekatı), Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne (1999 Müttefik Gücü Harekatı) ve Afganistan’a (2001 Sonsuz Özgürlük Harekatı) yönelik bombardımanlarda da kullanıldı.