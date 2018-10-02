TOMA suyuyla yaralamaya ceza
Gösteride TOMA’dan tazyikli su sıkarak üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden olan polise 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
ÜNİVERSİTE öğrencisi Nergis Ş. (28), 2014’te Bursa’da düzenlenen, Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto gösterisinde TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla yaralandı. Olay tarihinde Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi olan Nergis Ş., tedavisinin tamamlanmasının ardından TOMA’yı kullanan polis memurlarından davacı oldu. Valilikten alınan izinle haklarında Bursa 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaralama suçundan dava açılan sanıkların yargılanması tamamlandı. Polis memuru Vahit Fatih K., kendisinin sadece TOMA’yı sürdüğünü belirtirken, Süleyman A. ise gösterici gruba hedef gözetmeksizin tazyikli su sıktığını söyledi. Nergis Ş. ise “TOMA bana 30-40 santim yanaştı. Elimi kaldırıp durmalarını işaret ettim. Yüzüme tazyikli su sıktılar. Yere düşüp kafamı çarptım. Sol elmacık kemiğim ve sağ elimde kırık oldu. 14 ay psikolojik tedavi gördüm ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Sanıklardan şikâyetçiyim” dedi.
Hâkim, TOMA'yı kullanan Vahit Fatih K.’nın beraatine karar verirken araçtan tazyikli su sıkan Süleyman A.’yı, ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası, silah sayılan TOMA ile ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı’ gerekçesiyle 1 yıl 15 aya çıkarıldı. Mahkeme, sanığın iyi halini dikkate alıp cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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