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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
02.10.2018 - 20:32, Son Güncelleme:

TOMA suyuyla yaralamaya ceza

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TOMA suyuyla yaralamaya ceza

Gösteride TOMA’dan tazyikli su sıkarak üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden olan polise 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

ÜNİVERSİTE öğrencisi Nergis Ş. (28), 2014’te Bursa’da düzenlenen, Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto gösterisinde TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla yaralandı. Olay tarihinde Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi olan Nergis Ş., tedavisinin tamamlanmasının ardından TOMA’yı kullanan polis memurlarından davacı oldu. Valilikten alınan izinle haklarında Bursa 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaralama suçundan dava açılan sanıkların yargılanması tamamlandı. Polis memuru Vahit Fatih K., kendisinin sadece TOMA’yı sürdüğünü belirtirken, Süleyman A. ise gösterici gruba hedef gözetmeksizin tazyikli su sıktığını söyledi. Nergis Ş. ise “TOMA bana 30-40 santim yanaştı. Elimi kaldırıp durmalarını işaret ettim. Yüzüme tazyikli su sıktılar. Yere düşüp kafamı çarptım. Sol elmacık kemiğim ve sağ elimde kırık oldu. 14 ay psikolojik tedavi gördüm ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Sanıklardan şikâyetçiyim” dedi.

Hâkim, TOMA'yı kullanan Vahit Fatih K.’nın beraatine karar verirken araçtan tazyikli su sıkan Süleyman A.’yı, ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası, silah sayılan TOMA ile ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı’ gerekçesiyle 1 yıl 15 aya çıkarıldı. Mahkeme, sanığın iyi halini dikkate alıp cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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