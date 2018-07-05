Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tolon Paşa da dolandırıldı

    Tolon Paşa da dolandırıldı

    Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
    05.07.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:

    Telefon dolandırıcılarının son kurbanı, emekli Orgeneral Hurşit Tolon olurken, 12 bin 620 doları teslim anı saniye saniye görüntülendi. Tolon’un ‘FETÖ adınıza kayıtlı hattan yurtdışına para transferi yapmış’ denilerek kandırıldığı belirtildi.

    Tolon Paşa da dolandırıldıKENDİLERİNİ polis-asker, hâkim-savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşları terör örgütleriyle tehdit eden tele-dolandırıcıların bir kurbanı da emekli Orgeneral Hurşit Tolon oldu. Tolon, tele-dolandırıcılara 12 bin 620 dolar kaptırdı.

    Ankara Emniyet Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, telefon dolandırıcısı şüphelileri takibe aldı. Son olarak bir vatandaştan 60 bin lira alan dolandırıcıları adım adım takip eden ekipler, parayı alan Suriye uyruklu Hishan Al Jasem’i yakaladı. Jasem’in ifadesi doğrultusunda telefonla vatandaşları arayan Tuncay Çobaner de gözaltına alındı. Çobaner’in, terör örgütü adına aradığını belirterek korkuttuğu vatandaşlardan parayı bir poşet içinde belirledikleri adrese getirmelerini istediği, Jasem’in de giderek paraları aldığı belirlendi. Şüphelilerin, Tolon’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi bu yöntemle 400 bin lira dolandırdıkları bildirildi.

    Tolon Paşa da dolandırıldı

    FETÖ TEHDİDİYLE

    Dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtarak Tolon’u aradığı, “FETÖ, adınıza kayıtlı sabit hat üzerinden yurtdışına para transferi yapmış, bu nedenle bankadaki paranız bloke edildi. Blokeyi kısa sürede kaldıracağız. Güven timinden bir arkadaş gelecek, parayı çekip ona verin. Ardından biz operasyon başlatacağız” dedikleri öğrenildi. Bunun üzerine 12 bin 600 doları dolandırıcılara veren Tolon’un, operasyon olmadığını görünce dolandırıldığını anlayıp emniyete şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Tolon’un araç içinde zarfa koyduğu parayı dolandırıcıya verme anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Çobaner ile Jasem tutuklandı.

    TELE-DOLANDIRICI KURBANI ÜNLÜLER

    KAMUOYUNDA çıkan tüm uyarılara rağmen telefon dolandırıcıları vatandaşlardan para kapmaya devam ediyor. Ünlü ceza hukukçusu Erdener Yurtcan, telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcılara 4.5 milyon lira, geliştirdiği ‘Karatay Diyeti’ ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay da 60 bin lira kaptırdı. Psikiyatri uzmanı Prof. Esin Cantez, bankadaki parasını, mücevherlerini ve sattığı dairesinin parasını, ünlü yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşi Yüksek Mühendis Halim Ağaoğlu’da 50 bin lirasını telefon dolandırıcılarının oyununa gelerek teslim etti. Şarkıcı ve besteci Ümit Sayın, İTÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülgün Kayakutlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Naki Erdemir de telefon dolandırıcılarının kurbanları arasında yer aldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Orgeneral , Hurşit Tolon , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri