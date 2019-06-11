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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.06.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

TOKİ'nin İstanbul kura çekilişi ne zaman? Kurada merak edilenler

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TOKİ'nin İstanbul kura çekilişi ne zaman? Kurada merak edilenler

Toplam 50 bin konutun büyük bir kısmının bulunduğu İstanbul'da TOKİ'nin kura çekilişi merakla beklenmeye devam ediliyor. Peki, 6 bin 300 konutun sahibini bulacağı TOKİ'nin İstanbul çekilişi için 318 bin kişinin merakla beklediği kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Toplam 318 bin 511 adayın başvurularını tamamladığı TOKİ İstanbul kura çekilişi için süreç devam ediyor. Belirli miktarda başvuru ücreti ödeyen vatandaşların başvuruda bulunabildiği TOKİ'nin İstanbul kura çekilişi, haziran ve temmuz aylarında tamamlanacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TOKİ'NİN İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

SATIN ALINAN KONUTLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

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