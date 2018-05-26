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    TOKİ'den alkışlanacak hareket! Görür görmez inşaatı durdurdular

    Selim SONKAYA (DHA)
    26.05.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde TOKİ tarafından yapımı süren konutlara 200'e yakın kırlangıç yuva yaptı. Kuşların yumurtlama dönemi olması nedeniyle ve yuvaların bozulmaması için inşaat çalışmalarına ara verildi.

    Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Çelikhan'da bir süre önce 252 konutun yapımı için temel atıldı. Konutların yapımı sürerken B bloktaki çatı saçaklarının altına geçen hafta başında kırlangıçlar yuva yaptı.

    İNŞAATA ARA VERİLMESİ TAKDİRLE KARŞILANDI

    Yaklaşık 200 kırlangıcın yuva yapıp yumurtlama dönemine girdiğini gören firma görevlileri, B bloktaki çalışmaları durdurdu. Kuşların yumurtlama dönemi olması nedeniyle ve yuvaların bozulmaması için inşaat çalışmasına ara verilmesi takdirle karşılandı.

    İnşaat Mühendisi Ramazan Taşpınar, kuşların yumurtlama döneminin ardından çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "TOKİ inşaatında yaklaşık 200 tane kırlangıç yuvası var. Bu yuvalardan dolayı dış cephede frang bakımlarında şu an çalışma yapmıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı farklı bloklara yoğunlaştırıyoruz. B bloğumuzda hemen hemen hepsinde kırlangıç yuvası olduğu için şu anda inşaata geçici olarak ara verdik. İnşaat alanında da bu yuvalara zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

     

     

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