TOKİ Tuzla ve Silivri konut kurası ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) başlattığı 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi, 26 Haziran Çarşamba günü başladı. Gözler şimdi Tuzla ve Silivri'de inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminde. Peki, TOKİ Tuzla ve Silivri konut kurası ne zaman?
İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. İlk ve ikinci gün kuralar, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapıldı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.
Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.
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