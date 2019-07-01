TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı! 1 Temmuz TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 26 Haziran'da İstanbul'daki konutlar için başlatılan kuralar 1 Temmuz'da devam etti. Sabah saat 10:00'da canlı olarak yayınlanan, Tuzla 2+1 ve 3+1 ev canlı çekilişleri, öğleden sonra sona erdi. Çekilişin tamamlanmasının ardından, TOKİ Tuzla kura sonuçları kurumun internet sitesinden erişime açıldı. Peki, TOKİ Tuzla kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ tarafından Tuzla’da hayata geçirilen Aydınlı-Konaşlı Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Ümraniye’de gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirildiği spor salonunda adeta izdiham yaşanırken, 500 daire için 100 bine yakın başvurunun yapıldığı projede daire sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 100 bin kişinin başvurduğu konutlar için Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekim törenine on binlerce vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Vatandaşlar TOKİ çekiliş sonuçlarını, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecekler. İşte, 1 Temmuz TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası.
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Tuzla kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından, öğleden sonra kurumun internet sitesinden vatandaşların erişimine açıldı. TOKİ çekiliş sonuçları, Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak.
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TOKİ BAŞVURU VE KURA NUMARASI NEDİR?
TOKİ'nin başvuru aşamasında banka dekontu ile birlikte verdiği başvuru numarası, çekiliş esnasında takibi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Başvuru kura numaranızı dekontunuzun üzerinde yer alan bilgiler dahilinde edinebilirsiniz.
SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU
Salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar içeriye sığmayınca, salon dışında da yoğunluk oluştu.
Tuzla Aydınlı - Konaşlı Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 500 daire için yaklaşık 100 bin vatandaş başvuru yaptı. 2+1 dairelerle başlanan ve sonrasında 3+1 dairelerle devam edilen kura çekiminde şehit ailesi, engelli ve emekli grubunda başvuru yapanlara öncelik verildi. Kura çekiminde dairelerin sahibi olmaya hak kazanan toplam 50 şehit ailesi, 26 engelli ve 100’ün üzerinde emekli büyük mutluluk yaşadı.
TOPLAM 500 KONUT SAHİBİNİ BULDU
Sahibini bulan 500 konutun belirli yüzdesi şehit ve gazi yakını, engelliler, emekliler için ayrıldı. Normal başvuru yapanlar ise kuranın en sonunda belli oldu.
Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.
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