TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? Talep toplama işlemleri ne zaman?
TOKİ'nin 50 bin konut sözüne ilişkin ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Fiyatlar 116 bin lira ila 399 bin lira arasında değişkenlik gösterecek. Peki, TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusu başladı mı?
TOKİ'nin 50 bin sosyal konut için talep toplama işlemi 6 Mart Çarşamba günü başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting esnasında açıkladığı TOKİ sosyal konut projesi ile 50 bin konut ev sahibi olmak isteyenlerin talebine açılacak. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Taksitleri 388 liradan başlayacak olan ve ödeme süresi 20 yıl olan TOKİ sosyal konutlar, düşük ve orta gelirli vatandaşları hedefleyecek. Fiyatlar ise 116 bin lira ila 399 bin lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu konutların talep toplama işlemleri ise 6 Mart Çarşamba günü başlayacak. Ziraat Bankası ve Halk Bankası, talep toplama aşamasında devreye girecek olan bankalar olacak.
TALEP TOPLAMA NEDİR?
Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.
Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilebilmektedir.
Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir.
Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. (Bkz. Başvuru Evrakları bölümü)
Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır.
Alt Gelir Gurubu (2+1) için uygulanacak, BAŞVURU ŞARTLARI ve BAŞVURU FORMU,
Orta Gelir Grubu Konutlar (3+1) için uygulanacak, BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ,
Başlatılan proje kapsamında, başvuru bedeli yatırılarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılır.
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