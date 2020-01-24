TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. Gözler şimdi kura çekiminin yapılacağı tarihlerde. İşte, TOKİ sosyal konut kura çekimi hakkında tüm ayrıntılar...

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Söz konusu konutlar için kura çekiminin şubat ayı içinde yapılması bekleniyor.

Kura çekiminin net tarihi ve diğer detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

HER YIL 100 BİN KONUT MÜJDESİ

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alındı.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

Proje her yıl devam edecek.