TOKİ sosyal konut başvuru süreci devam ediyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır?
TOKİ'nin başlattığı sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 19 Nisan'a kadar devam edecek başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı ise vatandaşların merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerinde olduğu TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, 67 ilde toplamda 50 bin konut inşa edilecek. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 olarak tasarlanacak. İşte, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin ayrıntılar...
TOKİ'nin uygun fiyatlarla konut sağlayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de başvurular bankalar üzerinden yapılabilecek. 11 bin 734 adetinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirileceği TOKİ sosyal konutlarının başvuru işlemleri, 19 Nisan tarihinde son bulacak.
50 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK
TOKİ'nin inşa edeceği 50 bin sosyal konutların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. 50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul’da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da yapılacak.
Bu konutlar için peşinat ve taksit tutarları ise kurumun resmi internet sitesinde yer alan talep toplama ekranından bilgi edinilebilecek.
İSTANBUL'DA HANGİ SEMTLERDE İNŞA EDİLECEK?
Silivri ilçesi Alipaşa Pirimehmetpaşa Mahallesi
Başakşehir ilçesi Hoşdere Mevkii
Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi
Başakşehir Ayazma
Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii
İZMİR'DE HANGİ SEMTLERE YAPILACAK?
Torbalı ilçesi Ayrancılar
Ödemiş ilçesi Zeytinlik Mahallesi
Aliağa ilçesi
Bergama ilçesi Zafer Mahallesi
Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi
ANKARA'DA HANGİ SEMTLERE İNŞA EDİLİYOR?
Yenimahalle Yakacık Mahallesi
Sincan Saraycık Mahallesi
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,
3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.
Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.
Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELER?
İllere göre detaylı başvuru belgelerini yayımlayan TOKİ, 240 aya kadar vadelendirme imkanı tanıdığı sosyal konutlar için bankalar aracılığıyla başvuruları kabul ediyor. Bazı kriterleri duyuran TOKİ, bu şartları taşıyan kişilerin başvurularını kabul edecek;
Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,
2+1 konutlar için 25 yaşını,
3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.
2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)
KONUT FİYATLARI NE KADAR?
75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;
-Fiyatı: 116 bin 400 lira.
-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.
-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.
-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.
110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;
-Fiyatı:170 bin 720 liradan
-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan
-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.
-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.
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