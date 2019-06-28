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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

TOKİ Silivri kura sonuçları açıklandı! TOKİ sonuç sorgulama sayfası

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TOKİ Silivri kura sonuçları açıklandı! TOKİ sonuç sorgulama sayfası

TOKİ tarafından 26 Haziran tarihinde başlatılan çekilişler, canlı olarak yayınlandı. Sabah saatlerinde noter huzurunda başlatılan TOKİ Sivri çekilişlerinin tamamlanmasının ardından, TOKİ sonuçları kurumun internet adresi üzerinden yayımlandı. Vatandaşlar TOKİ çekiliş sonuçlarını, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecekler. Peki, TOKİ Silivri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ sonuç sorgulama sayfası.

Üçüncü gününde devam eden TOKİ kuraları, İstanbul Silivri 2+1 ve 3+1 evler için, Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde 28 Haziran saat 10:00'da başladı. TOKİ kuraları tüm gün kurumunun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçlarıyla ilgili bazı bilgiler.

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? 

28 Haziran saat 10:00'da başlatılan TOKİ Silivri 685 konut projesi 3+1 ve 2+1 evler için düzenlenen kura çekiliş sonuçları akşam saatlerinde açıklandı. TOKİ kurala sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. 

TOKİ çekiliş sonuçları, Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak. 

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;
- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,
- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade,

ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

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