TOKİ Silivri konutları kura çekilişi | İşte, TOKİ Silivri kura sonuçları

TOKİ tarafından İstanbul Silivri'de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuttan 2+1 nitelikli 934 konutun sahibi kura ile belirlendi. Kuranın sonuçlanmasının ardından, söz konusu konut projesi için başvuru yapan ve ev hayali kuran vatandaşlar da kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, TOKİ Silivri projesi kura sonuçları hakkında detaylar…

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TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİMİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2 1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlara sunulan 3 1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı. Projede emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. "Alt gelir grubu"nda satışa sunulan 934 konutun 234 adedi sadece emekli vatandaşlara ayrıldı.

Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta ise 2 bin 933 başvuru yapıldı. Şehit yakını ve gazilerden 28, engelli vatandaşlardan ise 894 başvuru gerçekleşti. Kura çekimi sırasında kendilerine daire çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Bin 356 konuttan kalan 3+1 nitelikli 422 konutun kurası ise yarın yapılacak.

TOKİ SİLİVRİ KONUTLARI

İstanbul Silivri Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında, B1, A, B, SA1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,05 ve 98,36 metrekare büyüklüğe sahip 934 adet konut satışa sunuluyor. Orta Gelir Grubu için de 3 oda 1 salon nitelikli 106,01 ve 129,19 metrekare büyüklüğe sahip 422 adet konut bulunuyor. Kura çekilişi sırasında konut sayısı kadar asil hak sahibi ve 500 adet yedek hak sahibi belirlenecek. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği yapabilecekler. Çekiliş sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edilecek.